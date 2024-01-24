Чешская теннисистка очень легко пробилась в 1/4 финала турнира в Мельбурне. Линда Носкова сыграла лишь три гейма против Элины Свитолиной, после чего встреча досрочно закончилась. Первая ракетка Украины из-за боли в спине не смогла продолжить игру, сообщает 24 Канал.
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Традиционное послание от Ястремской
Однако пройти еще одну украинку Носковой не удалось. Уже в следующем раунде Ястремская взяла верх над представительницей Чехии в двух сетах – 3:6, 4:6. А сама игра продолжалась 1 час 20 минут.
Даяна снова в двух партиях "закрыла" свою соперницу.
После поединка Ястремская уже традиционно покинула послание родной стране. На этот раз одесситка обратилась к военным.
Я горжусь нашими бойцами из Украины,
– написала Даяна на камере.
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Ястремская об обращении к бойцам
На послематчевой пресс-конференции Ястремская прокомментировала свою надпись, оставшуюся на одном из объективов телекамер.
Если вы поняли, что я написала, то речь шла об украинских бойцах, которыми я очень горжусь. Они действительно заслуживают огромного уважения. Я всегда пытаюсь что-то писать для Украины, об Украине. Думаю, это моя миссия здесь. Если я добьюсь успеха, я смогу… Трудно выразить словами. Я просто пытаюсь дать Украине сигнал, что я действительно ею горжусь,
– объяснила Даяна.
Напомним, что украинская теннисистка уже не в первый раз оставляет подобные символические надписи на камере в Мельбурне. До этого она писала "Слава Украине", "Все будет Украина" да "Семья – это моя Украина".