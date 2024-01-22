Виктория Азаренко – Даяна Ястремская 0:2 (6:7, 4:6)

Поединок за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии длился более 2 часов и, к счастью, закончился победой украинки в двух сетах. Уже со старта матча Ястремская повела в счете 1:3, но это преимущество одесситки было недолгим. Уже в следующих геймах Азаренка не только сравнялась в счете, но и вышла вперед 5:3, передает 24 Канал.

Вот так Свитолина со слезами на глазах снялась с 1/8 финала Australian Open: болезненное видео

Однако этот поворот событий не сбил с толку Даяну, защитившую свою подачу и взявший следующий гейм на мяче белоруски. Счет снова стал равным 5:5. Далее теннисистки взяли по одному гейма и перевели партию в тай-брейк, где Ястремская прямо на зубах выиграла победный для себя результат 6:8 и 6:7 в партии.

Второй сет стал подлинным примером для подражаний. Ястремская совершила невероятный камбэк с 3:0 в пользу Азаренко на старте второго сета. Переломным стал седьмой гейм, когда украинка впервые у партии вырвалась вперед 3:4 и сделала это еще на подаче Виктории.

Дальше Даяна уже своего не отпустила. Украинка защитила свои подачи и разрешила сопернице взять еще один гейм. В итоге – 4:6, партия по Ястремской, как и весь матч.

Даяна Ястремская выбила из Australian Open-2024 вражескую представительницу и второй среди украинок пробилась в четвертьфинал турнира.

Победный розыгрыш в матче Азаренко – Ястремская: смотрите видео

Интересный факт! Даяна Ястремская стала первой теннисисткой по квалификации 1999 года, которой удалось победить двух победительниц соревнований серии Grand Slam на одном турнире. В первом круге основы AO-2024 одесситка победила чешку Маркета Вондроушова, а теперь еще и Викторию Азаренко.

В четвертьфинале Ястремская сыграет против прошедшей Элину Свитолину чешки Линды Носковой. Правда, после трех гейма первого сета украинка сама отказалась продолжать игру. Оказалось, что Свитолина почувствовала стреляющую боль в спине, которая не давала ей ничего показать на корте, который она бросила под овации трибун, но со слезами на глазах.