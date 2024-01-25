Даяна Ястремська переписала історію, ставши першою українкою, яка зіграла на стадії півфіналу Australian Open. Проте у вирішальному поєдинку 23-річна українка поступилася китаянці Цінь Вень Чжен.

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Ястремська: Просто не вистачило ресурсу

У першому сеті Ястремська взяла медичний тайм-аут. Завдяки допомозі фізіотерапевта тенісистка змогла продовжити матч.

На пресконференції Даяна прокоментувала свою травму. Вона зазначила, що відчула болі в області живота.

"Після сьогоднішньої розминки я відчула невеликий біль, у мене болів живіт, м'яз, і в першому сеті після двох геймів я відчувала біль. Зробила удар з правої сторони, і відчула, що в мене з'явилося дуже багато болю там.

Після медичної перерви стало трохи краще, але все одно я відчувала, десь глибоко всередині, що я не зможу справді віддати всі свої сили, бо їх було вже не так і багато", – зазначила Ястремська.

Проте Даяна залишилася задоволеною своїм виступом на турнірі.

Результатом я задоволена. Я все одно вважаю, що це був чудовий турнір для мене. Зазвичай на турнірах Grand Slam потрібно зіграти сім матчів, а я зіграла дев'ять, тому я дуже пишаюся собою. Я не дуже засмучена програшем, але дуже засмучена тим, що мені забракло емоцій, фізичної підготовки, що я не відновилася для сьогоднішнього матчу. Були важливі моменти, коли я мала викластися трохи більше, ніж вона. Я відчувала, що просто не вистачає ресурсу,

– розповіла Ястремська.

Шлях до історичного півфіналу