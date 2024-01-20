Поединок 1/16 финала AO-2024 длился три сета и почти 2 часа наслаждения увидели поклонники этого зрелищного вида спорта. Даяна Ястремская отдала сопернице одну партию и еще три гейма в других двух сетах. В итоге – 2:6, 6:2, 1:6 в пользу украинской теннисистки, сообщает 24 Канал.

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Очередной месседж к миру от Ястремской

Одесситка создала еще одну сенсацию в Мельбурне, пробившись в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, где уже узнала свою следующую соперницу. За выход в четвертьфинал Даяна сыграет против "нейтральной" белоруски Виктории Азаренко (ориентировочно 21 января).

Ястремская стала второй теннисисткой из Украины, которая пробилась в 1/8 финала. Первой это сделала Марта Костюк.

После победы Даяна снова подошла к камере, чтобы оставить на ней символическую надпись. В этот раз теннисистка снова вспомнила миру о своей родной стране.

Все будет Украина,

– написала на камере теннисистка.

Название своей страны Даяна оставила на английском языке.

Ястремская оставила патриотический месседж на камере AO-2024: смотрите видео

Напомним, что после победы в первом круге AO-2024 над чешкой Маркетой Вондроушовой украинка написала на объективе камеры "Слава Украине!".

20 января свой матч 1/16 финала проведет и первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая встретится со швейцаркой Викторией Голубич.

Путь Ястремской в 1/8 финала Australian Open-2024