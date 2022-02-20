Журба: приятно играть при такой атмосфере

Игрок киевского Хита Сергей Журба в эксклюзивном интервью 24 каналу отметил, что освещение выступлений украинской сборной было мощнее, чем на предыдущих чемпионатах Европы. В СМИ гудели новости о матчах сине-желтой команды.

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Также футзалист выделил поддержку, которую организовали украинские болельщики. Журба остался приятно поражен классной атмосферой на трибунах в Нидерландах.

Очень приятно было чувствовать такую солидную поддержку, как в Нидерландах, когда разрешили заполнять трибуны, так и на расстоянии в Украине. Жаль, что из-за карантинных ограничений трибуны не могли быть заполнены, но приятно играть при такой атмосфере,

– рассказал футзалист.

"Конечно, все сконцентрированы на игре, но поддержка все равно ощутима. Когда приходит столько болельщиков, то играешь лишь в одно удовольствие. Атмосфера была классной", – ответил игрок "сине-желтых".

Безумная поддержка украинских фанатов

Не один десяток фанатов приехал в Нидерланды, чтобы поддержать наших ребят непосредственно с трибун. Не меньшая поддержка у подопечных Александра Косенко была в Украине.

Фанаты на трибунах пели традиционные песни, а также неоднократно из сектора звучали "Кто не скачет тот москаль" и "Путин ху*ло".

Во время полуфинала диктор попросил болельщиков из Украины прекратить пение с нецензурной лексикой.

В России во время трансляции включили интершум на телевидении. УЕФА открыла дисциплинарное дело против Украинской ассоциации футбола за такие песни фанатов.

Полный разговор с Сергеем Журбой о матчах группового раунда, впечатлениях от Португалии и его лидера Зики, а также об успешном выступлении на чемпионате Европы-2022 читайте в эксклюзивном интервью по ссылке.