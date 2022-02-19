Журба: Были сконцентрированы только на полуфинальной игре

Опытный футзалист заявил, что противостояние Украина-Россия заинтересовало даже тех людей, которые до этого не интересовались и не смотрели футзал. Сергей Журба в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал о неслыханном ажиотаже вокруг полуфинала Евро-2022.

Достойно внимания Цена одной ошибки была чрезвычайно большой, – игрок сборной Украины о матче с Россией

Футзалист украинской сборной уверен, что такого интереса со стороны украинцев не было, если бы Россия не была соперником Украины.

Не думаю, что такой сильный ажиотаж был бы вокруг нашего полуфинала, если бы в соперниках была не Россия,

– признался Журба.

По словам вице-капитана "сине-желтых", команде было безразлично, кто будет ее соперником в поединке за выход в финал чемпионата Европы. Подопечные Александра Косенко были сконцентрированы исключительно на игре.

"Были сконцентрированы только на полуфинальной игре. Нам было безразлично, кто будет нашим соперником. У нас была одна задача – победить и выйти в финал. Особых акцентов на Россию у нас не было, мы внимательно разобрали игру соперника и готовились, как и к любому другому оппоненту, который претендует на высоте места. У нас были чисто футзальные принципы на игру против россиян", – заверил игрок киевского ХИТа.

Напомним, что полуфинал против России закончился досадным поражением Украины со счетом 3:2.

Полный разговор с Сергеем Журбой о поддержке сборной Украины на Евро-2022, матчах в групповом раунде и новом толчке для развития футзала в Украине читайте в эксклюзивном интервью по ссылке.