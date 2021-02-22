Во вторник, 23 февраля, Атлетико на своем поле будет принимать Челси в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Атлетико – Челси: перед матчем

К поединку команды подходят в не самом лучшем настроении. Атлетико 20 февраля дома неожиданно уступил Леванте (0:2). А Челси сыграло вничью с Саутгемптоном (1:1). В 1/8 финала Лиги чемпионов оба клуба ждал довольно тернистый путь. Атлетико был в одной группе с Баварией (Германия), Локомотивом (Россия) и РБ Зальцбургом (Австрия). "Матрасникам" удалось получить 9 очков и выйти из группы со второй позиции.

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У лондонского клуба была несколько более легкая группа. Челси сыграло против Ренна (Франция), Севильи (Испания) и Краснодара (Россия). После 8 матчей "пенсионеры" не только получили 14 очков, но и возглавили группу.

Клубы 7 раз встречались на евроарене. Обе команды имеют в своем активе по 2 победы, еще трижды встречи завершались ничьей. Поэтому победа в этом матче может вывести Челси или Атлетико в лидеры в этом противостоянии. Интересно, что команды забили одинаковое количество мячей-по 11.

Челси и Атлетико должны были провести свой матч в Мадриде, но футболисты выйдут на поле в Бухаресте (Румыния). Причина в том, что в странах ЕС и в дальнейшем действует запрет на авиасообщение с Великобританией. Испания закрыла авиасообщение лишь к 16 февраля. Поэтому Челси не может прибыть на матч в Испанию. Поэтому поединок состоится на нейтральном поле. Ранее рассматривались варианты стадионов в Эстонии и Польше.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико – Челси состоится во вторник, 23 февраля. Начало в 22: 00

Прогноз от Favbet

Букмекеры колеблются, кто может стать победителем этого жаркого противостояния. Однако небольшое преимущество все-таки отдают испанцам – 2,79. На победу "аристократов" можно сделать ставку с коэффициентом 2,96. Ничья в первом поединке тоже не является исключением – 3,15.

Скорее всего Атлетико победит в матче с разницей в один гол – 4,10. На такую же доблесть, но уже в сторону Челси стоит коэффициент – 4,20. Если поединок все-таки завершится ничьей, то фанаты смогут увидеть феерию голов – 4,05.

Кто может забить гол? Вероятно, Луис Суарес станет автором результативного удара во встрече – 2,70. А вот в составе лондонского клуба может забить французский нападающий Оливье Жиру – 3,20. Не следует списывать со счетов и Мусса Дембеле и Тимо Вернера. Обоим специалисты отдали коэффициент 3,50.

Хотя Вернер и Суарес отличаются своим голевым ощущения, но эксперты считают, что ни одному участнику матча не удастся оформить дубль в матче – 1,17.

Букмекеры не слишком верят в то, что подопечным Томаса Тухеля и Диего Симионе удастся отличиться в обеих 45-минутках. Так, на голы Атлетико стоит коэффициент 4,80, а на футболистов из Лондона – 5,20.