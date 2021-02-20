Милан 18 февраля упустил победу над Црвеной Звездой в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Нападающий Милана Златан Ибрагимович подвергся критике со стороны сербских фанатов.

Матч между Црвеной Звездой и Миланом завершился боевой ничьей 2:2. Сербы спаслись в добавленное арбитром время. Форвард итальянского гранда Златан Ибрагимович стал жертвой сербских фанатов.

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Болельщики кричали обидные слова в сторону шведа, сидевшего на трибунах местного стадиона, из-за его происхождения. Ибрагимович является сыном боснийского мусульманина и хорватки. "Балиджа" – этническое оскорбление боснийцев, которое на протяжении многих лет использовалось сербскими националистами. Она входит в разряд серьезных обид.

Представители клуба жестко осудили своих фанатов за такой поступок и уже извинились перед футболистом "россонери".

"Мы сделали все, чтобы организация встречи была на уровне двух больших команд, и мы не позволим никому бросить тень на традиционное гостеприимство нашей страны и нашего народа. Клуб самым искренним образом извиняется перед Златаном Ибрагимовичем за неприятный эпизод", — говорится в заявлении Црвены Звезды.

Нападающий из Швеции провел весь поединок на скамейке для запасных.

Ответный Матч 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 25 февраля в 22:00.