У вівторок, 23 лютого, Атлетіко на власному полі прийматиме Челсі у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Атлетіко – Челсі: перед матчем

До поєдинку команди підходять у не найкращому настрої. Атлетіко 20 лютого вдома несподівано поступився Леванте (0:2). А Челсі зіграло внічию з Саутгемптоном (1:1). До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на обидва клуби чекав доволі тернистий шлях. Атлетіко було в одній групі з Баварією (Німеччина), Локомотивом (Росія) та РБ Зальцбургом (Австрія). "Матрацникам" вдалось здобути 9 очок та вийти з групи з другої позиції.

Варте уваги Скандал у ЛЧ: як сербські фанати образили гравця Мілана Ібрагімовича

У лондонського клубу була дещо легша група. Челсі зіграло проти Ренна (Франція), Севільї (Іспанії) та Краснодара (Росія). Після 8 матчів "пенсіонери" не лише здобули 14 очок, а й очолили групу.

Клуби 7 разів зустрічались на євроарені. Обидві команди мають у своєму активі по 2 перемоги, ще тричі зустрічі завершувались нічиєю. Тож звитяга у цьому матчі може вивести Челсі або Атлетіко у лідери у цьому протистоянні. Цікаво, що команди забили однакову кількість м'ячів – по 11.

Челсі та Атлетіко повинні були провести свій матч у Мадриді, але футболісти вийдуть на поле у Бухаресті (Румунія). Причина в тому, що в країнах ЄС і надалі діє заборона на авіасполучення з Великобританією. Іспанія закрила авіасполучення лише до 16 лютого. Відтак Челсі не може прибути на матч до Іспанії. Тому поєдинок відбудеться на нейтральному полі. Раніше розглядались варіанти стадіонів у Естонії та Польщі.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Атлетіко – Челсі відбудеться у вівторок, 23 лютого. Початок о 22:00

Прогноз від Favbet

Букмекери вагаються, хто може стати переможцем цього спекотного протистояння. Однак невеличку перевагу таки віддають іспанцям – 2,79. На звитягу "аристократів" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,96. Нічия у першому поєдинку теж не є виключенням – 3,15.

Швидше за все Атлетіко переможе у матчі з різницею в один гол – 4,10. На таку ж звитягу, але вже у сторону Челсі стоїть коефіцієнт – 4,20. Якщо двобій таки завершиться нічиєю, то фанати зможуть побачити феєрію голів – 4,05.

Хто може забити гол? Ймовірно, Луїс Суарес стане автором результативного удару у зустрічі – 2,70. А от у складі лондонського клубу забити може французький нападник Олів'є Жиру – 3,20. Не слід списувати з рахунків і Мусса Дембеле та Тімо Вернера. Обом спеціалісти віддали коефіцієнт 3,50.

Хоча Вернер та Суарес відзначаються своїм гольовим відчуття, але експерти гадають, що жодному учаснику матчу не вдасться оформити дубль у матчі – 1,17.

Букмекери не надто вірять у те, що підопічним Томаса Тухеля та Дієго Сіміоне вдасться відзначитись в обох 45-хвилинках. Так, на голи Атлетіко стоїть коефіцієнт 4,80, а на футболістів з Лондона – 5,20.