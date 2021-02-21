В субботу, 20 февраля, лидер Ла Лиги Атлетико на своем поле принимал Леванте в рамках 24 тура. Хозяева потерпели позорное поражение, пропустив гол из центра поля.

Атлетико считался фаворитом в этом противостоянии. Лидер испанской Ла Лиги уже на 30-й минуте был шокирован. Моралес подхватил мяч на грани штрафной после неуверенных действий соперников и пробил в угол ворот – 0:1.

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Падение лидера

После перерыва хозяева бросились в атаку, но ни одна острота не приносила нужный результат. Однако в дополнительное к матчу время гости снова забили. Гол стал "вишенкой на торте" в этой встрече. Очередная атака Атлетика не создала ничего опасного у ворот Леванте, в штрафной даже прибежал голкипер команды Облак, но тоже не сумел помочь.

А вот пока он был в штрафной соперника его владения были пустыми, чем и воспользовались гости. Де Фрутос подхватил мяч, прокинул себе на ход на фланге, добежав до центра поля нанес прицельный удар. Никто не сумел помешать мячу влететь в пустые ворота – 0:2. Этот результативный выстрел может смело претендовать на лучший в сезоне Ла Лиги.

В итоге – 0:2, неожиданная победа Леванте. После победы клуб с 31 очком занимает 8 место. Атлетико продолжает лидировать в чемпионате – 55 пунктов, опережая ближайшего конкурента Реала лишь на три очка.

Атлетико – Леванте: видеообзор (гол из центра поля с 8: 32)