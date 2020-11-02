Во вторник, 3 ноября, итальянская "Аталанта" примет английский "Ливерпуль" в рамках Лиги чемпионов. Прогноз букмекеров.

Это будет матч лидеров группы D. "Ливерпуль" выиграл два первых матча в квартете. "Аталанта" сыграла не так уверенно. Если победить "Мидтьюлланн" еще удалось, то в домашнем матче с "Аяксом" команда избежала поражения благодаря дублю Сапаты.

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Проблемой обеих команд будет потеря ключевых игроков. В "Ливерпуле" проблема с центральными защитниками. Ван Дейк выбыл на полгода. Восстановился ли Матип – пока неизвестно. Вот и приходится использовать Гомеса, Уильямса или Филлипса.

Вне игры защитники и у "Аталанты". А также игроки средней линии. Что дает шанс выйти со старта украинцу Руслану Малиновскому. Он, к слову, вышел в старте в последнем матче "Аталанты" против "Кротоне". И именно Малиновский отдал результативный пас на Муриэля, а его команда победила 2:1.

И в матче "Аталанта" – "Ливерпуль" букмекеры отдают предпочтение именно английской команде. В Marathonbet ставка на победу "Ливерпуля" – 2,18. Победа "Аталанты" – 3,30. Ничья – 4,10.

Матч "Аталанта" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 3 ноября. Начало в 22:00. На этот матч в Marathonbet стоит нулевая маржа. Это значит, что букмекеры дали более высокие коэффициенты на итог матча. Как это влияет на сумму выигрыша – читайте по ссылке.

Эксперты ожидают, что в матче будет немало голов. Для примера, на "тотал голов матча более 2,5" выставили коэффициент 1,38. на" тотал голов матча более 3,5" – лишь 2,00. Для примера, "тотал голов матча меньше 3,5" – 1,99.

В составах обеих команд есть немало игроков, которые способны забивать голы. Букмекеры считают, что лучший шанс отличиться имеет Мохамед Салах – 1,90 на его гол. Далее в списке еще один игрок "Ливерпуля" Садьо Мане – 2,20 на гол в его исполнении.

Среди игроков "Аталанты" шансы забить имеют Дуван Сапата и Луис Муриэль – по 2,375 на их гол. Для примера, гол Малиновского – 3,50.