Даст ли бой "Аталанта" Малиновского Грозному "Ливерпулю" в Лиге чемпионов: прогноз
Во вторник, 3 ноября, итальянская "Аталанта" примет английский "Ливерпуль" в рамках Лиги чемпионов. Прогноз букмекеров.
Это будет матч лидеров группы D. "Ливерпуль" выиграл два первых матча в квартете. "Аталанта" сыграла не так уверенно. Если победить "Мидтьюлланн" еще удалось, то в домашнем матче с "Аяксом" команда избежала поражения благодаря дублю Сапаты.
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Проблемой обеих команд будет потеря ключевых игроков. В "Ливерпуле" проблема с центральными защитниками. Ван Дейк выбыл на полгода. Восстановился ли Матип – пока неизвестно. Вот и приходится использовать Гомеса, Уильямса или Филлипса.
Вне игры защитники и у "Аталанты". А также игроки средней линии. Что дает шанс выйти со старта украинцу Руслану Малиновскому. Он, к слову, вышел в старте в последнем матче "Аталанты" против "Кротоне". И именно Малиновский отдал результативный пас на Муриэля, а его команда победила 2:1.
И в матче "Аталанта" – "Ливерпуль" букмекеры отдают предпочтение именно английской команде. В Marathonbet ставка на победу "Ливерпуля" – 2,18. Победа "Аталанты" – 3,30. Ничья – 4,10.
Эксперты ожидают, что в матче будет немало голов. Для примера, на "тотал голов матча более 2,5" выставили коэффициент 1,38. на" тотал голов матча более 3,5" – лишь 2,00. Для примера, "тотал голов матча меньше 3,5" – 1,99.
В составах обеих команд есть немало игроков, которые способны забивать голы. Букмекеры считают, что лучший шанс отличиться имеет Мохамед Салах – 1,90 на его гол. Далее в списке еще один игрок "Ливерпуля" Садьо Мане – 2,20 на гол в его исполнении.
Среди игроков "Аталанты" шансы забить имеют Дуван Сапата и Луис Муриэль – по 2,375 на их гол. Для примера, гол Малиновского – 3,50.
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