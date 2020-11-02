У вівторок, 3 листопада, італійська "Аталанта" прийме англійський "Ліверпуль" в рамках Ліги чемпіонів. Прогноз букмекерів

Це буде матч лідерів групи D. "Ліверпуль" виграв два перші матчі у квартеті. "Аталанта" зіграла не так впевнено. Якщо перемогти "Мідтьюлланн" ще вдалося, то в домашньому матчі з "Аяксом" команда уникла поразки завдяки дублю Сапати.

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Проблемою обох команд буде втрата ключових гравців. У "Ліверпулі" проблема із центральними захисниками. Ван Дейк вибув на пів року. Чи відновилися Матіп – поки невідомо. От і доводиться використовувати Гомеса, Вільямса чи Філліпса.

Поза грою захисники і в "Аталанти". А також гравці середньої лінії. Що дає шанс вийти зі старту українцю Руслану Маліновському. Він, до слова, вийшов у старті в останньому матчі "Аталанти" проти "Кротоне". І саме Маліновський віддав результативний пас на Муріеля, а його команда перемогла 2:1.

Та у матчі "Аталанта" – "Ліверпуль" букмекери віддають перевагу саме англійській команді. В Marathonbet ставка на перемогу "Ліверпуля" – 2,18. Перемога "Аталанти" – 3,30. Нічия – 4,10.

Матч "Аталанта" – "Ліверпуль" відбудеться у вівторок, 3 листопада. Початок о 22:00. На цей матч в Marathonbet стоїть нульова маржа. Це означає, що букмекери дали вищі коефіцієнти на підсумок матчу. Як це впливає на суму виграшу – читайте за посиланням.

Експерти очікують, що у матчі буде чимало голів. Для прикладу, на "тотал голів матчу більше 2,5" виставили коефіцієнт 1,38. На "тотал голів матчу більше 3,5" – лише 2,00. Для прикладу, "тотал голів матчу менше 3,5" – 1,99.

У складах обох команд є чимало гравців, які здатні забивати голи. Букмекери вважають, що найкращий шанс відзначитися має Мохамед Салах – 1,90 на його гол. Далі в списку ще один гравець "Ліверпуля" Садьо Мане – 2,20 на гол у його виконанні.

Серед гравців "Аталанти" шанси забити мають Дуван Сапата та Луїс Муріель – по 2,375 на їх гол. Для прикладу, гол Маліновського – 3,50.