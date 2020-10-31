"Аталанта" Руслана Малиновского прервала серию поражений в чемпионате Италии. Украинец Малиновский помог "Аталанте" одолеть "Кротоне" в 6 туре Серии А.

Кротоне-Аталанта 1:2

Голы: Сими, 40 – Мурьель, 26, 38

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Ход игры

В начале матча "Аталанту" должен был выводить Мурьель, пишет 24 канал. Луис классно ворвался в штрафную "Кротоне", но пробил мимо дальнего угла ворот. Через несколько минут Мурьель во второй раз оказался на ударной позиции.

После того как "Кротоне" обрезался у штрафной, Малиновский вывел Мурьеля на ударную позицию. На этот раз Луиса остановил голкипер хозяев.

С третьей попытки Мурьель таки отличился. После передачи Малиновского колумбиец мощным ударом попал в угол.

На 38-й минуте Мурьель оформил дубль. Футболисты "Кротоне" снова "заигрались" у собственной штрафной и Мурьель вышел на ударную позицию. Луис уверенно наказал соперников.

Через две минуты "Кротоне" отыгрался. Сими после серии рикошетов вышел один на один с голкипером и пробил в угол.

Во втором тайме хозяева имели шанс сравнять счет. Мессиас обыграл голкипер при выходе на рандеву, но защитники "Аталанты" успели помешать игроку "Кротоне" пробить по пустым воротам.

Шанс похоронить "Кротоне" имел украинец Малиновский. Однако голкипер парировал его удар при выходе один на один. Также хороший шанс упустил Сапата, который с убойной позиции пробил мимо ворот. В итоге "Аталанта" после двух подряд поражений наконец победила.

Кротоне – Аталанта видеообзор

Малиновский получил вторую лучшую оценку в матче против "Кротоне" по версии Whoscored. У хавбека 8,8 балла. Лучше только у нападающего Мурьеля – 8,9.