В воскресенье, 8 ноября, состоится один из самых интересных матчей чемпионата Италии – в гости к "Аталанте" приедет "Интер". Букмекеры дали свой прогноз на этот матч

В прошлом сезоне именно эти две команды разыграли между собой серебряные награды чемпионата. "Интер" был впереди на одно очко. Но в последнем туре "Аталанта" принимала "нерадзури" на собственном поле. Но матч закончился победой "Интера", поэтому команде украинца Руслана Малиновского пришлось удовлетвориться третьим местом.

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В этом сезоне дела у обеих команд идут не лучшим образом. После трех побед на старте "Аталанта" дважды подряд проиграла в Серии А. И лишь в прошлом туре прервала серию неудач в чемпионате. Но не в Лиге чемпионов. Среди недели "бергамаски" были просто уничтожены дома "Ливерпулем". Гости забили пять голов.

"Интер" же за последние семь матчей лишь один раз испытал утешение победы – против "Дженоа". При этом команда проиграла принципиальное дерби против "Милана". А в Лиге чемпионов в последнем туре уступила "Реалу".

Кроме того, обе команды подходят к этому матчу с немалым количеством игроков в лазарете. "Аталанте" не помогут Госенс, Кальдара и де Рон. "Интер" же не может рассчитывать на помощь Весино, Сенси и Лукаку. Потеря последнего особенно болезненна для миланского клуба, ведь за пять предыдущих матчей в чемпионате он забил пять голов.

Матч "Аталанта" – "Интер" состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало встречи в 16:00.

Несмотря на это, именно "Интер" имеет больше шансов на победу. Хотя его преимущество не является столь тотальным. В букмекерской конторе Marathonbet на победу "Интера" выставили коэффициент 2,41. На то, что "Аталанта" победит – 2,96. Ничья в матче – 3,98.

Стоит добавить, что на этот матч в Marathonbet стоит нулевая маржа. Именно благодаря этому коэффициенты на итог матча значительно выше, чем у других букмекерских контор. Что такое нулевая маржа и как она влияет на сумму выигрыша – читайте по ссылке.

Хоть Лукаку и не сыграет в этом матче, но эксперты ожидают немалое количество голов. "Тотал голов матча более 2,5" получил коэффициент 1,41.

Что касается авторов голов, то самый большой шанс отличиться у Дувана Сапаты – 2,30 на его гол. Гол Лаутаро Мартинеса из "Интера" оценен в 2,40.

На то, что в этом матче гол забьет Руслан Малиновский – 3,75.