Во вторник, 3 ноября, итальянская "Аталанта" сыграла против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. Гости потерпели разгромное поражение, пропустив сразу пять голов.

Аталанта – Ливерпуль 0:5

Голы: Жота, 16, 33, 54, Салах, 47, Мане, 49

Оба тренера имели проблемы со стартовыми составами. Но даже это не заставило главного наставника "Аталанты" Гасперини выпустить с первых минут на поле украинца Руслана Малиновского. Он вышел на замену уже во втором тайме. А до этого времени "Ливерпуль" уже был впереди в счете, забив пять голов.

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Разгром начал Диогу Жота. Летний новичок "Ливерпуля" избежал офсайда, оттеснил соперника и пробросил мяч мимо голкипера. Впоследствии португалец и дубль оформил, пробив в ближний угол ворот.

Провальным для "Аталанты" стало и начало второго тайма, когда с разницей в две минуты команда пропустила еще дважды. Забивали главные голеадоры "мерсисайдцев" – Салах и Мане. При этом Салах забил, реализовав быструю контратаку после подачи углового игроками "Аталанты".

А вскоре Жота оформил хет-трик. И только после этого на поле вышел Малиновский.

Игра с выходом украинца на поле несколько изменилась. "Аталанта" начала создавать моменты. В одном из эпизодов именно игрок сборной Украины отдал пас на Сапату. Но переиграть Алиссона нападающий не сумел.

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Впоследствии колумбийским нападающий будет иметь еще одну возможность отличиться, но мяч после его удара попадет в штангу.

Игра так и закончилась победой "Ливерпуля" 5:0. Эта победа закрепила английский клуб на верхушке турнирной таблицы (три победы в трех матчах). "Аталанта" же опустилась на третье место, пропустив вперед "Аякс".

Видеообзор матча Аталанта – Ливерпуль