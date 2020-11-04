Мадридский "Реал" наконец одержал победу в Лиге чемпионов сезона-2020/2021. В Мадриде "сливочные" 3-го ноября вырвали победу у миланского "Интера" в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.

Реал – Интер 3:2

Голы: Бензема, 25, Рамос, 33, Родриго, 80 – Мартинес, 35, Перишич, 68

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Интенсивное начало игры

Оба коллектива сразу предложили высокий темп игры и открытый футбол, пишет 24 канал. Уже на 4-й минуте Асенсио получил пас в штрафной и сразу пробил. Мяч летел под перекладину, но удивительный сейв Хандановича спас "Интер".

Через шесть минут перекладина от гола спасла "Реал". Барелла откликнулся на прострел с фланга и мяч едва не упал за шиворот Куртуа.

Почти через мгновение вывести "Интер" вперед имел возможность Мартинес. Лаутаро из пределов штрафной пробил по центру ворот. На 14-й минуте свой момент упустил Видаль, который из пределов штрафной не смог попасть в ворота.

На 25-й минуте качели, которые предложили команды, завершились голом "Реала". Бывший игрок "Реала" Хакими, видимо, забыл, что Карим Бензема больше не его партнер.

Защитник отдал то ли на своего голкипера, то ли на Бензема. В итоге Карим выиграл мяч и переправил его в пустые ворота.

На 33-й минуте "Реал" удвоил преимущество. После подачи с углового точным ударом головой отметился никто иной как капитан мадридцев Серхио Рамос.

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Но уже через две минуты "Интер" отыграл один мяч. Барелла выполнил невероятный пас пяткой на Мартинеса, которым вывел Лаутаро почти на рандеву с Куртуа. В борьбе аргентинец успел пробить точно в угол.

Почти до середины второго тайма командам не удавалось создать хоть какую-то остроту на футбольном поле. Вдруг Вальверде выстрелил дальним ударом и разбудил зрителей за телевизором. Удару хавбека "Реала" немного не хватило точности.

Проснулись после этого момента и игроки "Интера" и сравняли счет. После вертикальной передачи Мартинес и Перишич оказались в большинстве перед воротами Куртуа. Мартинес отдал пас на Ивана и хорват сравнял счет.

На 75-й минуте убийственную возможность вывести миланцев вперед упустил Мартинес. Лаутаро получил мяч после ошибки Менди и выстрелил со среднего расстояния. Мяч просвистел у девятки ворот Куртуа.

Пропущенный гол несколько разозлил "Реал", который перехватил инициативу. Хозяева вернули себе преимущество после атаки левым флангом, которую замкнул свежий Родриго.

"Реал" все-таки отстоял положительный для себя результат и впервые победил в Лиге чемпионов в сезоне-2020/2021. Благодаря победе "сливочные" поднялись на третье место в группе B и сравнялись по набранным очкам с "Шахтером". Обе команды имеют по четыре очка. "Интер" занимает последнюю строчку с двумя баллами. Лидирует "Боруссия" Менхенгладбах, набравшая 7 очков.

Реал – Интер видеообзор