В предыдущем сезоне именно "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" вели борьбу за чемпионство в АПЛ. В воскресенье, 8 ноября, эти команды сыграют между собой. Каковы шансы на победу у каждой из команд – в анонсе от Спорт24.

"Манчестер Сити" не слишком уверенно начал сезон. И можно было бы сказать, что проблемы из-за пандемии коронавируса. Но эти же проблемы задели и другие клубы. Поэтому после шести сыгранных матчей, "МанСити" пока в середине турнирной таблицы.

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У "Ливерпуля" в этом плане ситуация значительно лучше – пять побед, только одно поражение и еще одна ничья. Но есть другая проблема – надолго вылетел лидер защиты Ван Дейк. Повреждения также получили Алькантара, Фабинью и Окслейд-Чемберлен.

Хотя игроков в лазарете имеют и "горожане" – Агуэро, Мэнди и Фернандиньо.

Матч "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало в 18:30.

Как команды сыграли предыдущие матчи

Обе команды подходят к этому матчу с хорошими сериями. "Ливерпуль" выиграл пять матчей подряд. При этом среди недели "мерсисайдцы" разгромили "Аталанту" в Лиге чемпионов, забив пять голов на выезде. Украинец Руслан Малиновский вышел уже тогда, когда все эти голы были забиты. И создал замечательный момент своим партнерам, но Сапата не забил. Однако именно Малиновский получил одну из самых высоких оценок среди игроков "Аталанты" за этот матч.

У "Манчестер Сити" серия без поражений составляет восемь матчей (шесть побед и две ничьих). В трех последних матчах команда не пропускает. А в Лиге чемпионов команда дома обыграла греческий "Олимпиакос". В этом матче первую игру полностью провел украинец Александр Зинченко.

Прогноз букмекеров

Явного фаворита в этой встрече нет. Больше шансов победить имеет все же "Манчестер Сити". В букмекерской конторе Marathonbet коэффициент на победу "горожан" составляет 2,05. На победу "Ливерпуля" – 3,60. Ничья в матче оценена в 4,20.

Такие высокие коэффициенты можно объяснить тем, что Marathonbet выставил на этот матч нулевую маржу. Благодаря этому коэффициенты на итог матча значительно выше, чем у конкурентов.

Обе команды имеют хороших атакующих игроков. Поэтому можно ожидать и значительное количество голов в этом матче. Так, ставка на "Тотал голов матча больше 2,5" – лишь 1,46. зато "Тотал голов меньше 2,5" – аж 2,64.

Напомним, что два предыдущих матча между командами в АПЛ закончились с четырьмя забитыми голами в каждой из игр. Сначала "Ливерпуль" победил дома 3:1, а уже на "Этихад Стэдиум" "МанСити" разгромил соперника 4:0.