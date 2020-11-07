У неділю, 8 листопада, відбудеться один з найцікавіших матчів чемпіонату Італії – в гості до "Аталанти" завітає "Інтер". Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

У минулому сезоні саме ці дві команди розіграли між собою срібні нагороди чемпіонату. "Інтер" був попереду на одне очко. Але в останньому турі "Аталанта" приймала "нерадзурі" на власному полі. Та матч закінчився перемогою "Інтера", тож команді українця Руслана Маліновського довелося задовольнитися третім місцем.

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В цьому сезоні справи в обох команд йдуть не найкращим чином. Після трьох перемог на старті "Аталанта" двічі поспіль програла в Серії А. І лише в минулому турі перервала серію невдач в чемпіонаті. Але не в Лізі чемпіонів. Серед тижня "бергамаски" були просто знищені вдома "Ліверпулем". Гості забили п'ять голів.

"Інтер" же за останні сім матчів лише один раз зазнав втіхи перемоги – проти "Дженоа". При цьому команда програла принципове дербі проти "Мілану". А в Лізі чемпіонів в останньому турі поступилася "Реалу".

Окрім того, обидві команди підходять до цього матчу з чималою кількістю гравців в лазареті. "Аталанті" не допоможуть Госенс, Кальдара та де Рон. "Інтер" же не може розраховувати на допомогу Весіно, Сенсі та Лукаку. Втрата останнього особливо болюча для міланського клубу, адже за п'ять попередніх матчів в чемпіонаті він забив п'ять голів.

Матч "Аталанта" – "Інтер" відбудеться в неділю, 8 листопада. Початок зустрічі о 16:00.

Попри це, саме "Інтер" має більше шансів на перемогу. Хоча його перевага не є аж настільки тотальною. В букмекерській конторі Marathonbet на перемогу "Інтера" виставили коефіцієнт 2,41. На те, що "Аталанта" переможе – 2,96. Нічия у матчі – 3,98.

Варто додати, що на цей матч в Marathonbet стоїть нульова маржа. Саме завдяки цьому коефіцієнти на підсумок матчу значно вищий, аніж в інших букмекерських контор. Що таке нульова маржа та як вона впливає на суму виграшу – читайте за посиланням.

Хоч Лукаку і не зіграє в цьому матчі, та експерти очікують на чималу кількість голів. "Тотал голів матчу більше 2,5" отримав коефіцієнт 1,41.

Щодо авторів голів, то шанс відзначитися найбільший у Дувана Сапати – 2,30 на його гол. Гол Лаутаро Мартінеса з "Інтера" оцінений у 2,40.

На те, що в цьому матчі гол заб'є Руслан Маліновський – 3,75.