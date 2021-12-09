Арум дал совет Ломаченко перед боем с Комми

Василий Ломаченко уже прилетел в Нью-Йорк, чтобы провести свой второй бой в 2021 году. Соперником украинца станет Ричард Комми.

Арум: Комми – чрезвычайно опасный боксер

Глава Top Rank Боб Арум поделился впечатлением накануне боя Ломаченко – Комми. Промоутер украинского боксера рассказал чуть больше о следующем сопернике Василия.

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По его словам, ганец – мощный соперник, которого не следует списывать со счетов. Арум уверен, что его клиенту удастся одержать вторую подряд победу в 2021 году.

Комми – чрезвычайно опасный боксер. Он очень мощный и уверенный в себе, несмотря на поражение от Теофимо Лопеса. Он даст Ломаченко достойный поединок. Но я думаю, что Василий справится с ним,

– заявил Арум.

Вспомнил промоутер поражение Комми от Лопеса. Однако в пассиве Ломаченко тоже есть фиаско в бою с американцем.

Арум добавил, что они попытаются найти новых соперников украинцу после поединка с Комми. Если этого не произойдет, то промоутер будет пытаться свести Василия с Шакуром Стивенсоном.

Промоутер также отмечал, что после боя с Комми украинец может стать обязательным претендентом на бой с Камбососом за линией WBO. Однако для этого Ломаченко нужно одерживать лишь победу над Ричардом.

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