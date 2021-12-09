Арум дал совет Ломаченко перед боем с Комми
Источник:FightHype
Василий Ломаченко уже прилетел в Нью-Йорк, чтобы провести свой второй бой в 2021 году. Соперником украинца станет Ричард Комми.
Арум: Комми – чрезвычайно опасный боксер
Глава Top Rank Боб Арум поделился впечатлением накануне боя Ломаченко – Комми. Промоутер украинского боксера рассказал чуть больше о следующем сопернике Василия.
К теме Ломаченко может стать обязательным претендентом на бой с Камбососом в случае победы над Комми
По его словам, ганец – мощный соперник, которого не следует списывать со счетов. Арум уверен, что его клиенту удастся одержать вторую подряд победу в 2021 году.
Комми – чрезвычайно опасный боксер. Он очень мощный и уверенный в себе, несмотря на поражение от Теофимо Лопеса. Он даст Ломаченко достойный поединок. Но я думаю, что Василий справится с ним,
– заявил Арум.
Вспомнил промоутер поражение Комми от Лопеса. Однако в пассиве Ломаченко тоже есть фиаско в бою с американцем.
Арум добавил, что они попытаются найти новых соперников украинцу после поединка с Комми. Если этого не произойдет, то промоутер будет пытаться свести Василия с Шакуром Стивенсоном.
Промоутер также отмечал, что после боя с Комми украинец может стать обязательным претендентом на бой с Камбососом за линией WBO. Однако для этого Ломаченко нужно одерживать лишь победу над Ричардом.
Ломаченко-Комми: что известно о бое
- Ломаченко и Комми выйдут на ринг 11 декабря в Нью-Йорке.
- Поединок состоится на арене "Мэдисон-сквер-гарден". На этом стадионе Василий побывал накануне боя, посетив хоккейный матч. Зрители, которые присутствовали на трибунах, в перерыве поединка имели возможность посмотреть промо боя Ломаченко и после чего встретили украинца аплодисментами.
- Комми похвалил боксера из Украины, добавив его в число лучших боксеров мира.
- Украинский боксер подчеркнул, что хотел бы провести бой с новым абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом. Но сейчас его внимание приковано лишь к бою с соперником из Ганы.
- СМИ обнародовали информацию о гонорарах боксеров. Вроде бы Ломаченко может заработать за бой 750 тысяч долларов. Зато бюджет Комми пополнится 250 тысячами. Однако эти суммы могут вырасти, ведь все зависит от покупки трансляций.
- Австралиец Камбосос не собирается посещать бой в Нью-Йорке.