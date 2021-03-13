В субботу, 13 марта, двумя гонками преследования продолжится 9-й этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Украину представят 5 биатлонистов.

Первыми на старт преследования выйдут мужчины. В этой гонке за Украину побегут два лидера команды Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

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Украинские биатлонисты будут стартовать в четвертой и пятой группе. Между стартом Дмитрия и Артема будет только разница в 15 секунд.

Мужская гонка преследования

35. Дмитрий Пидручный + 1: 33

43. Артем Прима +1: 48

Значительно лучшие шансы на призовые места есть в женском преследовании. Тут за сборную Украины побегут три спортсменки. Первой на старт выйдет Юлия Джима, которая показала 5-е время в спринте и будет отставать от третьего места на 20 секунд. От лидера отставание 26-й украинки составляет 31 секунду.

Также в гонке попытаются улучшить свою позиции Дарья Блашко и Анастасия Меркушина. Девушки стартуют под 26 и 27 номерами соответственно. Разница в секундах между украинками составляет всего 2 секунды.

Состав Украины на женский персьют

5. Юлия Джима +0: 31

26. Дарья Блашко 1:21

27. Анастасия Меркушина 1:23

Старт мужского персьюта в 15:45. Женщины выйдут на преследования в 18:30.

Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канал