В стартовом составе мужской сборной Украины по биатлону произошли изменения перед эстафетной гонкой. Эстафета в рамках 8 этапа Кубка мира в Нове-Место состоится 5 марта.

Что изменилось Тренерский штаб сборной Украины решил провести ротацию непосредственно в день гонки. Кстати Кубок мира по биатлону-2020/2021: онлайн-трансляция Украинский биатлонист Богдан Цымбал выступит в мужской эстафете. Он заменит финишера Артема Приму. Причины решения пока не сообщаются. Состав Украины на гонку Артем Тищенко

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Богдан Цымбал Сборная Украины впервые в сезоне 2020/2021 выступит такой четверкой. Начало эстафеты в 16:20. Календарь биатлонного сезона 2020/2021 / Инфографика 24 канал