Сборная Украины по биатлону неожиданно изменила состав на эстафету
В стартовом составе мужской сборной Украины по биатлону произошли изменения перед эстафетной гонкой. Эстафета в рамках 8 этапа Кубка мира в Нове-Место состоится 5 марта.
Источник:Biathlon.com.ua
Что изменилось
Тренерский штаб сборной Украины решил провести ротацию непосредственно в день гонки.
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Украинский биатлонист Богдан Цымбал выступит в мужской эстафете. Он заменит финишера Артема Приму.
Причины решения пока не сообщаются.
Состав Украины на гонку
- Артем Тищенко
- Дмитрий Пидручный
- Антон Дудченко
- Богдан Цымбал
Сборная Украины впервые в сезоне 2020/2021 выступит такой четверкой. Начало эстафеты в 16:20.
Календарь биатлонного сезона 2020/2021 / Инфографика 24 канал
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