Український біатлоніст Прима вдруге поспіль знявся з гонки переслідування на Кубку світу
Один з лідерів чоловічої збірної України з біатлону Артем Прима пропустить гонку переслідування у рамках 9 етапу Кубка світу у Нове-Мєсто. Чоловічий персьют відбудеться 13 березня.
Джерело:"Суспільне Спорт"
Підручний – єдиний представник України
За результатами спринту на дев'ятому етапі Кубка світу у гонку переслідування відібралися тільки два представники чоловічої збірної України. Зокрема, Дмитро Підручний та Артем Прима.
До теми Шанс для Джими: склад збірної України з біатлону на персьют у Нове-Мєсто
Та головний тренер збірної України Юрай Санітра повідомив, що Артем Прима не бігтиме у чоловічому переслідуванні.
Санітра заявив, що Прима буде готуватися до старту у змішаній естафеті. Втім, тренер не повідомив, в якій саме змішаній естафеті бігтиме Прима.
У неділю, 14 березня, у Нове-Мєсто відбудеться змішана та одиночна змішана естафети.
Таким чином, у гонці переслідування Україну представлятиме тільки Підручний. Українець стартує 35 з відставанням від лідера в 1 хвилину та 33 секунди.
Гонка розпочнеться о 15:45.
Не пропустіть Кубок світу з біатлону-2020/2021: онлайн-трансляція
Прима не вперше пропускає гонку
- Український біатлоніст, який взяв участь у всіх гонках на чемпіонаті світу-2021, несподівано пропустив естафету в Нове-Мєсто.
- Артем скаржився на біль у попереку. Згодом Артем вирішив відмовитися від участі у гонці переслідування у рамках 8 етапу Кубка світу.
Поділитися новиною