Уже 5 января 2023 года в словенской Поклюке стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. По итогам выступлений на предварительных этапах, а также личных гонок чемпионата Украины по биатлону был определен состав женской и мужской сборной.

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По сравнению с предыдущим этапом в Анси, возможность дебютировать в Кубке мира получил Руслан Ткаленко. Он займет место запасного, поскольку Артем Прима еще не полностью оправился от травмы. Пока точно не известно, сможет ли один из лидеров сборной помочь команде в Поклюке.

Не попал в заявку капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный, который в начале декабря перенес операцию на колене. Дмитрия ожидает длительное восстановление.

Состав мужской сборной Украины

  • Антон Дудченко
  • Артем Прима
  • Богдан Цымбал
  • Тарас Лесюк
  • Руслан Ткаленко
  • Виталий Мандзин

Женская пятерка выступит в том же составе, что и на этапе у Анси.

Состав женской сборной

  • Анастасия Меркушина
  • Елена Белосюк
  • Юлия Джима
  • Дарья Блашко
  • Анна Кривонос