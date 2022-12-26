Помимо уже известных биатлонистов, участие в Рождественской гонке примут юниоры. У украинской сборной будут команды в обоих соревнованиях. За юниорскую сине-желтую команду выступят Александра Меркушина и Виталий Мандзин.

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Вынужденные изменения в составе участников

Определились все пары Рождественской гонки-2022. Напомним, что вынужденная замена была в составе сборной Украины. Сначала в паре с Юлией Джимой должен был стартовать Дмитрий Пидручный. Но капитан мужской команды перенес операцию на разорванном мениске. Теперь Дмитрия ждет реабилитация.

Отмечается, что в чемпионат мира биатлонист из Тернополя должен быть в строю.

Вместо него на Рождественской гонке Украину будет представлять Антон Дудченко, который лучше выступает из украинских биатлонистов на первых этапах нового сезона-2022/2023.

В составе Италии тоже произошла замена на мужском этапе. Вместо сверхопытного Лукаса Хофера компании трехкратном олимпийском призере Доротеи Вирер составит Томмазо Джакомель.

Отметим, что только Германия будет иметь двойное представительство – Дениз Херрманн-Вик/Бенедикт Долль и Ванесса Фогт/Филипп Наврат.

Все пары Рождественской гонки-2022

Юлия Джима и Антон Дудченко (Украина)

Жюлья Симон и Фабьен Клод (Франция)

Лена Хекки Гросс и Йоша Буркгальтер (Швейцария)

Маркета Давидова и Михал Крчмарж (Чехия)

Дениз Херрманн-Вик и Бенедикт Долль (Германия)

Ванесса Фогт и Филипп Наврат (Германия)

Мари Эдер и Теро Сеппяля (Финляндия)

Лиза-Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер (Австрия)

Доротея Вирер и Томмазо Джакомель (Италия)

Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия)

Расписание начала соревнований

16:45 Начало гонки команд юниоров

18:15 Отборочные перестрелки команд WTC

18:30 Финальные перестрелки команд WTC

18:45 Торжественное открытие / представление команд

19:15 Старт гонки с массовым стартом

20:30 Старт гонки преследования

21:15 Церемония награждения

21:30 Церемония закрытия

Важно! Расписание соревнований может несколько корректироваться организаторами праздничной биатлонной гонки.