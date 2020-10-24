В воскресенье, 25 октября, лондонский "Арсенал" будет принимать "Лестер" в матче АПЛ. Обе команды эту игру проведут после поединков Лиги Европы, которые состоялись лишь в четверг. Букмекеры оценили, насколько каждая из команд способна победить в этой встрече.

Обе команды победили в Лиге Европы. "Арсенал" на выезде обыграл австрийский "Рапид". Пропустив первыми, "канониры" забили два гола с разницей в четыре минуты – отличились Руис и Обамеянг. "Лестер" же дома обыграл "Зарю", забив три гола.

Как это было: "Заря" разгромно проиграла "Лестеру" в Лиге Европы: видео

Да это в Лиге Европы. В АПЛ дела у обеих команд идут не столь успешно. "Лестер" после сенсационной победы над "Манчестер Сити" на выезде, когда "лисам" удалось забить сразу пять голов, проиграл два следующих матча. При этом что были домашние поражения – от "Вест Хэма" и "Астон Виллы". И "Лестер" в этих матчах не удосужился забить хотя бы один гол.

"Арсенал" же в последнем туре АПЛ минимально уступил "Манчестер Сити".

Учитывая, что это чемпионат Англии, то в этом матче от обеих команд можно ожидать любого результата – от "сухой" ничьи в разгромных побед. И сделать это может каждая из команд. Футболистов соответствующего качества есть в составе как "Арсенала", так и "Лестера". Тем более, что лидер "Лестера" Джейми Варди восстановился после повреждения и может сыграть.

Матч "Арсенал" – "Лестер" состоится в воскресенье, 25 октября. Начало матча в 21: 15.

Поэтому не стоит удивляться, что букмекеры дают довольно высокие коэффициенты как на победу одной команды, так и другой. Так, у Marathonbet победа "Арсенала" получила коэффициент 2,01. победа "Лестера" – 4,00. Ничья – 3,88. Такие высокие коэффициенты также объясняются тем, что на этот матч Marathonbet выставил нулевую маржу. Подробнее что это такое можно прочитать по ссылке.

Кроме того, букмекеры склоняются к мнению, что матч будет богатым на голы. Так, ставка на "тотал голов матча больше 2,5" получила коэффициент 1,82. Зато "тотал голов матча меньше 2,5" – 2,20.

По голеадоров этого матча, то больше всего шансов отличиться. по мнению букмекеров, у Обамеянга – 1,92 на его гол в этом матче. Гол Варди – 2,32. Далее следуют "канониры" Ляказетт (коэффициент 2,40 на его гол) и Эдвард Нтекия (2,70). Среди игроков "Лестера" – Ихеаначо (3,05) и Слимани (3,22).