В неділю, 25 жовтня, лондонський "Арсенал" прийматиме "Лестер" в матчі АПЛ. Обидві команди цю гру проведуть після поєдинків Ліги Європи, які відбулися лише в четвер. Букмекери оцінили, наскільки кожна з команд здатна перемогти у цій зустрічі.

Обидві команди перемогли в Лізі Європи. "Арсенал" на виїзді обіграв австрійський "Рапід". Пропустивши першими, "каноніри" забили два голи з різницею у чотири хвилини – відзначилися Руїс та Обамеянг. "Лестер" же вдома обіграв "Зорю", забивши три голи.

Як це було: "Зоря" розгромно програла "Лестеру" у Лізі Європи: відео

Та це в Лізі Європи. В АПЛ справи в обох команд йдуть не настільки успішно. "Лестер" після сенсаційної перемоги над "Манчестер Сіті" на виїзді, коли "лисицям" вдалося забити одразу п'ять голів, програв два наступні матчі. При цьому що поразки були домашні – від "Вест Хема" та "Астон Вілли". І "Лестер" в цих матчах не спромігся забити бодай один гол.

"Арсенал" же в останньому турі АПЛ мінімально поступився "Манчестер Сіті".

Зважаючи, що це чемпіонат Англії, то в цьому матчі від обох команд можна очікувати будь-якого результату – від "сухої" нічиї до розгромних перемог. І зробити це може кожна з команд. Футболістів відповідної якості є в складі як "Арсеналу", так і "Лестера". Тим більше, що лідер "Лестера" Джеймі Варді відновився після ушкодження, і може зіграти.

Матч "Арсенал" – "Лестер" відбудеться в неділю, 25 жовтня. Початок матчу о 21:15.

Тож не варто дивуватися, що букмекери дають доволі високі коефіцієнти як на перемогу однієї команди, так і іншої. Так, у Marathonbet перемога "Арсеналу" отримала коефіцієнт 2,01. Перемога "Лестера" – 4,00. Нічия – 3,88. Такі високі коефіцієнти також пояснюються тим, що на цей матч Marathonbet виставив нульову маржу. Детальніше що це таке можна прочитати за посиланням.

Окрім того, букмекери схиляються до думки, що матч буде багатим на голи. Так, ставка на "тотал голів матчу більше 2,5" отримала коефіцієнт 1,82. Натомість "тотал голів матчу менше 2,5" – 2,20.

Щодо голеадорів цього матчу, то найбільше шансів відзначитися. на думку букмекерів, в Обамеянга – 1,92 на його гол в цьому матчі. Гол Варді – 2,32. Далі слідують "каноніри" Ляказетт (коефіцієнт 2,40 на його гол) та Едвард Нтекія (2,70). Серед гравців "Лестера" – Іхеаначо (3,05) та Слімані (3,22).