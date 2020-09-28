Английский "Манчестер Сити" был разгромлен дома "Лестером" в рамках АПЛ. В ворота горожан было назначено сразу три пенальти. А Варди оформил хет-трик.

Манчестер Сити – Лестер 2:5

Голы: Марез, 4, Аке, 84 – Варди, 37 (пен), 54, 58 (пен), Мэддисон, 77, Тилеманс, 88

Хотя для "МанСити" этот матч начался довольно удачно – Марез уже на 4-й минуте отличился забитым голом, удачно пробив после того, как к нему отлетел мяч после подачи с углового.

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Впоследствии "горожане" забили и во второй раз, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда Родри.

А после этого защита хозяев допустила ряд грубых ошибок, из-за чего в их ворота влетело несколько голов. Три из них – с пенальти.

Сначала Уокер завалил Варди на газон в штрафной, за что арбитр назначил пенальти. Сам Варди его и реализовал.

Уже во втором тайме нападающий оформил дубль, когда защита "Мансити" не углядела за Кастанем, и тот прострелил вдоль линии ворот. Эрик Гарсия не успел за Варди, и тот в касание отправил мяч в ворота.

Хет-трик Варди оформил через несколько минут, когда все тот же Гарсия сбил его в штрафной. И снова Эдерсон не спас свою команду.

В этом матче "Манчестер Сити" мог посетовать и на невезение, когда после удара Дилэпа мяч попал в перекладину.

Разгромным счет сделал Мэддисон. Полузащитник решился на дальний удар. Мяч влетел над голкипером в верхний дальний угол ворот. После забитого гола игрок поднял футболку с изображением клубного врача, который умер от рака.

Марез приложился и ко второму голу "МанСити". Именно он подал с углового, когда Аке головой отправил мяч точно в ворота соперников.

И все же разгромного поражения хозяевам избежать не удалось. И снова в их ворота был назначен пенальти. На этот раз Мэнди сбил Мэддисона. Варди уже не было на поле, чтобы оформить покер. Поэтому пробивать пошел Тилеманс. Он тоже не оставил никаких шансов Эдерсону.

Для "Лестера" это третья победа в трех первых турах АПЛ. Вместе с "Эвертоном" команда делит первое место. Компанию им может составить кто-то из пары "Ливерпуль" – "Арсенал". Эти команды сыграют Ми собой в понедельник, 28 сентября.

Для тренера "МанСити" Пепа Гвардиолы это первое поражение в истории с пятью пропущенными голами.

Относительно украинца Александра Зинченко, то он за разгромом своих партнеров наблюдал со скамейки для запасных. На поле он так и не вышел.