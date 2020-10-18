В матче между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" в субботу, 17 октября, сильнее оказались хозяева поля. Все решил единственный гол, который забил Рахим Стерлинг.

Манчестер Сити – Арсенал 1:0

Гол: Стерлинг, 23

В целом обе команды продемонстрировали достаточно открытый и атакующий футбол. К концу матча обе команды совершили с десяток ударов по воротам соперника. Но цели достиг лишь один из них.

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На 23-й минуте "МанСити" удалась быстрая атака. Марез в центре поля отдал пас на Агуэро. Нападающий, пройдя вперед, отдал в штрафную на Фодена. Уже там полузащитник эффектно прошел соперника и пробил. Лено отразил его удар. Но первым на добивании оказался Стерлинг. Он и сбил в пустой угол ворот.

Впоследствии Фоден и сам мог забивать. Как и Марез. Но надежно в воротах действовал Лено.

У противоположных ворот "Манчестер Сити" от пропущенного гола спас Эдерсон. Сака сумел избежать офсайда и пробивал над голкипером. Но вратарь плечом задел мяч, и тот пролетел над верхним углом.

"Манчестер Сити" побеждает и поднимается в турнирной таблице. "Арсенал" уже потерял возможность приблизиться к "Эвертону".