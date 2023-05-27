Элина Свитолина против россиянки: анонс финала в Страсбурге, кто фаворит и где смотреть

Украинка смогла совершить прорыв на кортах во Франции и дошла до своего первого финала за два года. Судьба подарила ей в сопернице теннисистку из страны-оккупанта. Рассказываем основную информацию о решающем поединке.

Сегодня, 27 мая, в Страсбурге пройдет финал турнира по теннису категории WTA250. В нем сыграет украинка Элина Свитолина, которой будет противостоять теннисистке из России Анне Блинковой, пишет 24 канал.

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Менее двух месяцев назад Элина вернулась из декрета. Украинка год не выходила на корт из-за рождения дочери Скай. Впрочем, после возвращения для Светолиной было не все гладко.

Первый прорыв после декрета

В Страсбург она провела шесть турниров. При этом Чарльстоне, Оэйраше, Мадриде и Риме она вылетала на первой же стадии. На малопрестижных соревнованиях были минимальные успехи – второй круг у Кьяссо и полуфинал в Сен-Малло.

Теперь же Элина совершила прорыв в престижном турнире WTA. Причем на все состязания она проиграла только один сет. При этом во втором круге она одержала победу без боя, ведь ее соперница снялась с турнира:

СТАДИЯ СУПЕРНИЦА СЧЕТ Первый круг Луиза Чирико (США) 6:4, 7:6 Второй круг Эрин Раутлифф (Новая Зеландия) - 1/4 финала Варвара Грачева 6:3, 6:4 1/2 финала Клара Бюрель (Франция) 4:6, 7:5, 6:3

Кто соперница Элины

В финале ей второй раз на турнире придется сыграть против соперницы из страны-террористки. Ею станет Анна Блинкова, которая идет на 66-м месте в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла всего один трофей, и то – в составе сборной. Речь о Кубке Билли Джин в 2021 году.

А вот на турнирах Grand Slam ее максимальный результат был третий раунд на Ролан Гаррос в 2019 году. Со Светолиной она еще не встречалась, зато много играла с украинками.

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Больше всего Блинкова пересекалась с Ангелиной Калининой - семь матчей, из них пять побед. Всего же в матчах с украинками Анна выиграла 8 из 13 игр. Три последних матча россиянка проигрывала нашим теннисисткам.

ГОД ТУРНИР СОПЕРНИЦА СЧЕТ 2016 Санкт Петербург Екатерина Завацкая 6:4, 6:3 2017 US Open Ангелина Калинина 6:3, 1:6, 6:0 2017 Ташкент Екатерина Володько 2:6, 3:6 2017 Пуатьер Ангелина Калинина 6:1, 6:1 2018 Трнова Ангелина Калинина 6:7, 6:3, 7:6 2018 Пуатьер Екатерина Завацкая 6:0, 6:2 2019 Ролан Гаррос Ангелина Калинина 3:6, 6:3, 6:2 2019 Линц Екатерина Байндл 1:6, 7:6, 6:7 2022 Клуж-Напока Леся Цуренко 6:2, 7:5 2022 Клуж-Напока Ангелина Калинина 6:7, 6:1, 6:3 2022 Лимож Ангелина Калинина 5:7, 4:6 2023 Реус Даяна Ястремская 4:6. 5:7 2023 Рим Ангелина Калинина 2:6, 2:6

Прогноз Favbet

По мнению букмекеров, небольшим фаворитом в страсбургском финале именно Свитолина. Ее победа оценивается в 1,75, в то время как на Блинкову можно поставить за 2,18.

При этом эксперты полагают, что Элина закроет игру за два сета. Коэффициент на это 1,45. В свою очередь на матч в три сета можно поставить за 2,35.

История Светолиной в финалах

Отметим, что Свитолина имеет хороший процент побед в финалах. Одесситка выходила в решающие матчи 19 раз, из которых победила в 16-ти. Последний раз украинка играла в финале в августе 2021-го, выиграв у Ализе Корне в Чикаго.

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При этом Элина выигрывала в одном из финалов у россиянки. В 2018-м в финале турнира в Дубае от нее пострадала Дарья Касаткина. Главные достижения в карьере Светолиной:

победа в Итоговом турнире-2018

финал Итогового турнира-2019

бронзовая медаль на Олимпийских играх-2020

победа на Dubai Open-2017

победа на Italian Open в 2017 и 2018 годах

победа на Canadian Open-2017

полуфинал Уимблдона-2019

полуфинал US Open-2019

Где смотреть. Прямая онлайн-трансляция матча Анна Блинкова – Элина Свитолина состоится на ОТТ-платформе Setanta Sports за подпиской. Начало – не раньше 16:00 по киевскому времени.