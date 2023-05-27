Сегодня, 27 мая, в Страсбурге пройдет финал турнира по теннису категории WTA250. В нем сыграет украинка Элина Свитолина, которой будет противостоять теннисистке из России Анне Блинковой, пишет 24 канал.
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Менее двух месяцев назад Элина вернулась из декрета. Украинка год не выходила на корт из-за рождения дочери Скай. Впрочем, после возвращения для Светолиной было не все гладко.
Первый прорыв после декрета
В Страсбург она провела шесть турниров. При этом Чарльстоне, Оэйраше, Мадриде и Риме она вылетала на первой же стадии. На малопрестижных соревнованиях были минимальные успехи – второй круг у Кьяссо и полуфинал в Сен-Малло.
Теперь же Элина совершила прорыв в престижном турнире WTA. Причем на все состязания она проиграла только один сет. При этом во втором круге она одержала победу без боя, ведь ее соперница снялась с турнира:
|СТАДИЯ
|СУПЕРНИЦА
|СЧЕТ
|Первый круг
|Луиза Чирико (США)
|6:4, 7:6
|Второй круг
|Эрин Раутлифф (Новая Зеландия)
|-
|1/4 финала
|Варвара Грачева
|6:3, 6:4
|1/2 финала
|Клара Бюрель (Франция)
|4:6, 7:5, 6:3
Кто соперница Элины
В финале ей второй раз на турнире придется сыграть против соперницы из страны-террористки. Ею станет Анна Блинкова, которая идет на 66-м месте в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла всего один трофей, и то – в составе сборной. Речь о Кубке Билли Джин в 2021 году.
А вот на турнирах Grand Slam ее максимальный результат был третий раунд на Ролан Гаррос в 2019 году. Со Светолиной она еще не встречалась, зато много играла с украинками.
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Больше всего Блинкова пересекалась с Ангелиной Калининой - семь матчей, из них пять побед. Всего же в матчах с украинками Анна выиграла 8 из 13 игр. Три последних матча россиянка проигрывала нашим теннисисткам.
|ГОД
|ТУРНИР
|СОПЕРНИЦА
|СЧЕТ
|2016
|Санкт Петербург
|Екатерина Завацкая
|6:4, 6:3
|2017
|US Open
|Ангелина Калинина
|6:3, 1:6, 6:0
|2017
|Ташкент
|Екатерина Володько
|2:6, 3:6
|2017
|Пуатьер
|Ангелина Калинина
|6:1, 6:1
|2018
|Трнова
|Ангелина Калинина
|6:7, 6:3, 7:6
|2018
|Пуатьер
|Екатерина Завацкая
|6:0, 6:2
|2019
|Ролан Гаррос
|Ангелина Калинина
|3:6, 6:3, 6:2
|2019
|Линц
|Екатерина Байндл
|1:6, 7:6, 6:7
|2022
|Клуж-Напока
|Леся Цуренко
|6:2, 7:5
|2022
|Клуж-Напока
|Ангелина Калинина
|6:7, 6:1, 6:3
|2022
|Лимож
|Ангелина Калинина
|5:7, 4:6
|2023
|Реус
|Даяна Ястремская
|4:6. 5:7
|2023
|Рим
|Ангелина Калинина
|2:6, 2:6
Прогноз Favbet
По мнению букмекеров, небольшим фаворитом в страсбургском финале именно Свитолина. Ее победа оценивается в 1,75, в то время как на Блинкову можно поставить за 2,18.
При этом эксперты полагают, что Элина закроет игру за два сета. Коэффициент на это 1,45. В свою очередь на матч в три сета можно поставить за 2,35.
История Светолиной в финалах
Отметим, что Свитолина имеет хороший процент побед в финалах. Одесситка выходила в решающие матчи 19 раз, из которых победила в 16-ти. Последний раз украинка играла в финале в августе 2021-го, выиграв у Ализе Корне в Чикаго.
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При этом Элина выигрывала в одном из финалов у россиянки. В 2018-м в финале турнира в Дубае от нее пострадала Дарья Касаткина. Главные достижения в карьере Светолиной:
- победа в Итоговом турнире-2018
- финал Итогового турнира-2019
- бронзовая медаль на Олимпийских играх-2020
- победа на Dubai Open-2017
- победа на Italian Open в 2017 и 2018 годах
- победа на Canadian Open-2017
- полуфинал Уимблдона-2019
- полуфинал US Open-2019