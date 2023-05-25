В ближайшие две недели все внимание любителей тенниса будет приковано к Открытому чемпионату Франции по теннису, известному как Ролан Гаррос. В основную сетку женского турнира попали 5 представительниц Украины: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Екатерина Байндл и Элина Свитолина, пишет 24 Канал.

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Кто в соперниках украинок

25 мая состоялась жеребьевка в одиночном разряде турнира в Париже. В первом раунде самые сложные соперницы достались Лесе Цуренко и Марте Костюк. Впрочем, обо всем по порядку.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№25 WTA) свой первый матч на турнире сыграет против Диан Парри из Франции (№77 WTA). Украинка третий год подряд выступит в основной сетке Ролан Гаррос. В двух предыдущих розыгрышах она достигала второго круга.

Самая сложная соперница досталась Марте Костюк (№39 WTA). Киевлянка будет противостоять на корте второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси. Скандальная теннисистка известна поддержкой диктатора Лукашенко и невнятной позицией по войне в Украине.

Костюк в четвертый раз примет участие в основной сетке турнира в Париже. Высшее достижение украинки – 1/8 финала в 2021 году.

Жребий выбрал в соперники Леси Цуренко (№63 WTA) олимпийскую чемпионку Токио-2020 Барбору Крейчикову из Чехии (№13 WTA). Титулованная теннисистка выигрывала Ролан Гаррос в 2021 году.

Для украинской теннисистки нынешний Открытый чемпионат Франции станет девятым в карьере. Лучший результат украинки – 1/8 финала в 2018 году.

Екатерина Байндл (№80 WTA) в первом круге сразится с победительницей квалификации или лаки-лузером. Раньше Екатерина 5 раз играла в основной сетке турнира в Париже. Дважды она доставалась второму кругу.

Элина Свитолина, попавшая в основную сетку французского "мейджора" благодаря защищенному рейтингу, проведет матч против Мартины Тревизан из Италии (№26 WTA).

Экс-первая ракетка Украины в десятый раз сыграет на Ролан Гаррос. Трижды Элина выходила в четвертьфинал (2015, 2017, 2020).

Грунтовой турнир во Франции продлится с 28 мая по 11 июня. Ролан Гаррос является одним из четырех турниров серии Grand Slam. Он проходит после Открытого чемпионата Австралии, но перед Уимблдонским турниром и Открытым чемпионатом США.

К слову. В основную сетку еще может попасть Даяна Ястремская, ведущая борьбу в квалификации. К сожалению, Дарья Снигирь не смогла попасть в основу турнира.