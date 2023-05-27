Сьогодні, 27 травня, у Стразбурзі пройде фінал ґрунтового турніру з тенісу категорії WTA250. У ньому зіграє українка Еліна Світоліна, якій буде протистояти тенісистці з Росії Анні Блінковій, пише 24 канал.
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Менш ніж два місяці тому Еліна повернулась із декрету. Українка рік не виходила на корт через народження доньки Скай. Втім після повернення для Світоліної було не все гладко.
Перший прорив після декрету
До Стразбурга вона провела шість турнірів. При цьому Чарльстоні, Оейраші, Мадриді та Римі вона вилітала на першій же стадії. Натомість на малопрестижних змаганнях були мінімальні успіхи – друге коло у К'яссо та полуфінал у Сен-Малло.
Тепер же Еліна зробила прорив у престижному турнірі WTA. При чому на все змагання вона програла лише один сет. При цьому у другому колі вона здобула перемогу без бою, адже її суперниця знялась з турніру:
|СТАДІЯ
|СУПЕРНИЦЯ
|РАХУНОК
|Перше коло
|Луїза Чіріко (США)
|6:4, 7:6
|Друге коло
|Ерін Раутліфф (Нова Зеландія)
|-
|1/4 фіналу
|Варвара Грачова
|6:3, 6:4
|1/2 фіналу
|Клара Бюрель (Франція)
|4:6, 7:5, 6:3
Хто суперниця Еліна
У фіналі їй вдруге на турнірі доведеться зіграти проти суперниці з країни-терористки. Нею стане Анна Блінкова, яка йде на 66 місці у рейтингу WTA. За свою кар'єру вона виграла лише один трофей, і то – у складі збірної. Мова про Кубок Біллі Джин у 2021 році.
А ось на турнірах Grand Slam її максимальний результат був третій раунд на Ролан Гаррос у 2019-му. Із Світоліною вона ще не зустрічалась, натомість чимало грала з українками.
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Найбільше Блінкова пересікалась із Ангеліною Калініною – аж сім матчів, з них п'ять перемог. Всього ж у матчах з українками Анна виграла 8 з 13-ти ігор. Натомість три останні матчі росіянка програвала нашим тенісисткам.
|РІК
|ТУРНІР
|СУПЕРНИЦЯ
|РАХУНОК
|2016
|Санкт-Петербург
|Катаріна Завацька
|6:4, 6:3
|2017
|US Open
|Ангеліна Калініна
|6:3, 1:6, 6:0
|2017
|Ташкент
|Катерина Володько
|2:6, 3:6
|2017
|Пуатьєр
|Ангеліна Калініна
|6:1, 6:1
|2018
|Трнава
|Ангеліна Калініна
|6:7, 6:3, 7:6
|2018
|Пуатьєр
|Катаріна Завацька
|6:0, 6:2
|2019
|Ролан Гаррос
|Ангеліна Калініна
|3:6, 6:3, 6:2
|2019
|Лінц
|Катерина Байндл
|1:6, 7:6, 6:7
|2022
|Клуж-Напока
|Леся Цуренко
|6:2, 7:5
|2022
|Клуж-Напока
|Ангеліна Калініна
|6:7, 6:1, 6:3
|2022
|Лімож
|Ангеліна Калініна
|5:7, 4:6
|2023
|Реус
|Даяна Ястремська
|4:6. 5:7
|2023
|Рим
|Ангеліна Калініна
|2:6, 2:6
Прогноз Favbet
На думку букмекерів, невеличким фаворитом у стразбурському фіналі є саме Світоліна. Її перемога оцінюється в 1,75, тоді як на Блінкову можна поставити за 2,18.
При цьому експерти вважають, що Еліна закриє гру за два сети. Коефіціент на це 1,45. У свою чергу на матч в три сети можна поставити за 2,35.
Історія Світоліної у фіналах
Відзначимо, що Світоліна має гарний відсоток перемог у фіналах. Одеситка виходила у вирішальні матчі 19 разів, з яких перемогла у 16-ти. Останній раз українка грала у фіналі у серпні 2021-го, вигравши у Алізе Корне в Чікаго.
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При цьому Еліна вигравала в одному з фіналів у росіянки. У 2018-му у фіналі турніру в Дубаї від неї постраждала Дар'я Касаткіна. Головні досягнення в кар'єрі Світоліної наступні:
- перемога у Підсумковому турнірі-2018
- фінал Підсумкового турніру-2019
- бронзова медаль на Олімпійських іграх-2020
- перемога на Dubai Open-2017
- перемога на Italian Open у 2017 та 2018 роках
- перемога на Canadian Open-2017
- півфінал Вімблдону-2019
- півфінал US Open-2019