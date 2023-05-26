Клара Бюрель (Франция) – Элина Свитолина (Украина) 1:2 (6:4, 5:7, 3:6)

Два месяца назад одна из топ-теннисисток Украины Элина Свитолина возобновила карьеру. Спортсменка была вне игры из-за рождения дочери Скай, пишет 24 канал.

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Долгое время Свитолина не могла зайти далеко по сетке. Но в Страсбурге на турнире WTA250 Элину прорвало. Сначала теннисистка прошла первые два раунда, выйдя в четвертьфинал.

Там у одесситки не было проблем с россиянкой Варваррой Грачевой, а в полуфинале судьба подарила ей пятую ракетку Франции Клару Бюрель. Элина была фавориткой встречи, но стала плохо.

Невероятный камбэк

Первый же гейм на своей подаче Свитолина проиграла, а в итоге сет остался за Бюрель – 6:4. Во втором украинка была близка к поражению. Она первой подарила "свой" гейм сопернице, доведя счет до 4:1.

Впрочем, Элина нашла в себе силы на камбек, выиграв шесть из следующих семи геймов. Именно этот сет стал переломным. В последнем Клара уже смирилась с поражением и подарила Светолиной целых три брейка.

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Бой за титул с россиянкой

Таким образом, Элина выходит в свой первый финал с августа 2021 года. Решающие игры Свитолина обычно играет успешно – 16 побед в 19 финалах. Судьба снова подарила украинцы в соперницу представительницу страны-террористки.

Ею станет 66-я ракетка мира Анна Блинкова, которая в полуфинале одолела Лорен Дэвис. Соперницы еще ни разу не играли друг против друга. Впрочем, россиянка в этом году дважды проиграла украинкам - Даяне Ястремской в Реусе (4:6, 5:7) и Ангелине Калининой в Риме (2:6, 2:6).

Видеообзор матча Клара Бюрель – Элина Свитолина: