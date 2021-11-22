Английский язык и позиция жены: почему Зидан отказался возглавить МЮ

Манчестер Юнайтед активно ищет нового тренера. Один из кандидатов был Зинедин Зидан, но в английском клубе его не будет.

Француза не будет в Манчестере

Французский наставник отклонил предложение боссов "красных дьяволов". Есть две причины, по которым Зинедина Зидана не будет в Манчестер Юнайтед.

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Экс-тренер Реала не хочет переезжать в АПЛ из-за несовершенного звания английского языка. Это не все. Еще одна причина отказа – позиция жены, которая не хочет ехать в Манчестер.

Последним местом работы Зидана был мадридский Реал, в котором тренер проработал всю карьеру. С 30 июня 2021 года француз находится без работы.

Сейчас командой будут руководить технический директор Даррен Флетчер и Майкл Каррик, входивший в тренерский штаб норвежца. Преемником Сульшера также может стать нынешний наставник Лестера Брендан Роджерс.

Манчестер Юнайтед без тренера