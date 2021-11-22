Француза не будет в Манчестере
Французский наставник отклонил предложение боссов "красных дьяволов". Есть две причины, по которым Зинедина Зидана не будет в Манчестер Юнайтед.
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Экс-тренер Реала не хочет переезжать в АПЛ из-за несовершенного звания английского языка. Это не все. Еще одна причина отказа – позиция жены, которая не хочет ехать в Манчестер.
Последним местом работы Зидана был мадридский Реал, в котором тренер проработал всю карьеру. С 30 июня 2021 года француз находится без работы.
Сейчас командой будут руководить технический директор Даррен Флетчер и Майкл Каррик, входивший в тренерский штаб норвежца. Преемником Сульшера также может стать нынешний наставник Лестера Брендан Роджерс.
Манчестер Юнайтед без тренера
- Поражение от Уотфорда стало последней каплей в терпении руководства МЮ. "Красные дьяволы" потерпели фиаско со счетом 4:1. После этого Уле Гуннар Сульшер был уволен с тренерского кресла клуба из Манчестера.
- В последнее время команда показывает плохие выступления. После 12-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед с 17 очками занимает лишь 8 место в английском первенстве.
- Ранее сообщалось, что футболисты МЮ сами требовали отставки норвежца.