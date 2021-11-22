Француза не буде у Манчестері

Французький наставник відхилив пропозицію босів "червоних дияволів". Існують дві причини, чому Зінедіна Зідана не буде у Манчестер Юнайтед.

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Екстренер Реала не хоче переїжджати в АПЛ через недосконале звання англійської мови. Це не все. Ще одна причина відмови – позиція дружини, яка не хоче їхати у Манчестер.

Останнім місцем роботи Зідана був мадридський Реал, у якому тренер пропрацював усю кар'єру. Із 30 червня 2021 року француз перебуває без роботи.

Наразі командою будуть керувати технічний директор Даррен Флетчер і Майкл Каррік, який входив у тренерський штаб норвежця. Наступником Сульшера також може стати нинішній наставник Лестера Брендан Роджерс.

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