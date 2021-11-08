Терпение лопнуло
Манчестер Юнайтед под руководством Уле Гуннара Сульшера понемногу превращается в блеклое пятно в АПЛ. Поражение дома от Манчестер Сити (0:2) стало последней каплей терпения футболистов.
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Команда требует отставки норвежца с поста главного тренера. Однако все зависит от решения совладельца клуба Джоэла Глейзера. В планах руководства "красных дьяволов" не было увольнения Сульшера. Наставник должен был доработать до конца сезона. Но команда не намерена так долго ждать. Футболисты во главе с Криштиану Роналду высказали свои претензии относительно работы тренера.
Если руководители МЮ таки прислушаются к недовольным игрокам, то команду до конца сезона может возглавить Ральф Рангник, который работает директором спорта и коммуникации в российском Локомотиве.
Карьера Сульшера в Манчестер Юнайтед
- 48-летний тренер из Норвегии возглавил "красных дьяволов" в конце марте 2019 года. Под его руководством команда провела уже 148 матчей.
- Контракт Сульшера с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
- Манчестер Юнайтед под руководством Сульшера после 11 туров замыкает топ-6 в таблице АПЛ. Команда получила 17 очков. В групповом раунде Лиги чемпионов дела у МЮ идут довольно неплохо. Английский клуб идет первым в группе F – 7 пунктов. Правда, такое же количество баллов у испанского Вильярреала.