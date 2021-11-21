Уле Гуннар Сульшер больше не является главным тренером манкунианцев – 48-летний норвежец покинул свой пост несмотря на действующий контракт до 30 июня 2024 года.

К слову МЮ сенсационно был уничтожен Вотфордом: гол и два ассиста в активе экс-игрока Зари – видеообзор

Поражение в матче против Уотфорда стало одной из серии отрицательных результатов МЮ. В последних семи поединках чемпионата Англии Манчестер Юнайтед добыл лишь четыре очка, проиграв пять матчей.

Уле Гуннар Сульшер работал на посту главного тренера Манчестер Юнайтед с декабря 2018 года, сменив Жозе Моуринью. Под его руководством МЮ не получил ни одного трофея: лучший результат – финал Лиги Европы 2020/21, в котором команда уступила Вильярреалу в серии пенальти.

Кто заменит Сульшера?

Пока МЮ не найдет замену Уле Гуннару, командой временно будут руководить технический директор Даррен Флетчер и Майкл Каррик, входивший в тренерский штаб норвежца. Среди главных претендентов на замену называют Брендана Роджерса и Зинедина Зидана.

Уле Гуннар Сульшер возглавил Юнайтед в декабре 2018-го с приставкой "и. о." после ухода Жозе Моуринью. В апреле 2019 года он был официально утвержден главным тренером и с тех пор провел во главе команды 149 поединков.