Уле Гуннар Сульшер больше не является главным тренером манкунианцев – 48-летний норвежец покинул свой пост несмотря на действующий контракт до 30 июня 2024 года.
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Поражение в матче против Уотфорда стало одной из серии отрицательных результатов МЮ. В последних семи поединках чемпионата Англии Манчестер Юнайтед добыл лишь четыре очка, проиграв пять матчей.
Кто заменит Сульшера?
Пока МЮ не найдет замену Уле Гуннару, командой временно будут руководить технический директор Даррен Флетчер и Майкл Каррик, входивший в тренерский штаб норвежца. Среди главных претендентов на замену называют Брендана Роджерса и Зинедина Зидана.
Уле Гуннар Сульшер возглавил Юнайтед в декабре 2018-го с приставкой "и. о." после ухода Жозе Моуринью. В апреле 2019 года он был официально утвержден главным тренером и с тех пор провел во главе команды 149 поединков.