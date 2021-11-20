Уотфорд – Манчестер Юнайтед 4:1

Голы: Кинг, 28, Сарр, 44, Педру, 90+2, Деннис, 90+6 – ван де Бек, 50

Удаление: Магвайр, 69

Нереализованный пенальти: Сарр, 11 (Уотфорд)

Уже в начале матча у хозяев был отличный шанс забить. После фола на Кинге в штрафной МЮ судья указал на пенальти. Сарр забрал мяч в руки, но переиграть голкипера не сумел. Правда, мяч после добивания от Кико побывал в воротах де Хеа.

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Арбитр матча дал понять, что будет проверять взятие ворот на видеоповторе. После пересмотра судья указал, что нужно перебить пенальти. К отметке снова подошел Сарр и второй раз подряд пробил в этот же угол ворот. Де Хеа не стал менять что-то и бросился в тот же угол – сейв испанского вратаря.

В середине первого тайма Кинг забил и открыл счет в матче – 1:0.

Уже через несколько минут "красные" дьяволы могли забить. Но с ударом Рашфорда справился вратарь Фостер.

Не прошло десяти минут, как уже Хеа выдал яркий сейв после выстрела Кинга.

Шок для гостей. За одну минуту до завершения основного времени первого тайма хозяева удвоили преимущество на табло. Сарр получил передачу от Кико и мощным ударом пробил в дальний угол ворот МЮ – 2:0.

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После отдыха команде Сульшера удалось отквитать один гол. Роналду головой сбросил мяч на ван де Бека, который в упор расстрелял владение Уотфорда – 2:1.

Уже в следующей атаке Роналду упал в штрафной соперника, требуя пенальти. Но судья даже не стал обращать внимание на Криштиану.

В течение двух минут два классных случая упустили гости. Сначала Фернандеш запер прострел, но мяч после его удара пролетел рядом со стойкой. А с ударом от Роналду справился голкипер хозяев Фостер.

На 78-й минуте МЮ забил. Но взятие ворот от Роналду было отменено из-за офсайда.

Два гола хозяев. Настоящая катастрофа для МЮ была в компенсированное арбитром к матчу время. На 90+2 минуте Родригес с острого угла прошил сетку ворот Манчестер Юнайтед. А уже через три минуты Фостер далеко выбил мяч от ворот, защита гостей сыграла очень неудачно. Мяч полетел к ногам Денниса, который отличился голом-близнецом, который ранее забил Родригес. В активе Денниса, ранее выступавшего за луганскую Зарю, два ассиста и гол.

Команда Сульшера потерпела позорное поражение от Уотфорда со счетом 4:1.

Уотфорд с 13 очками идет 16-м, Манчестер Юнайтед занимает 7 место в АПЛ, имея в своем активе 17 пунктов.

Уотфорд – Манчестер Юнайтед: видеообзор матча