Может стать преемником Сульшера

Один из английских грандов может возглавить 48-летний Брендан Роджерс, который сейчас руководит другим клубом АПЛ – Лестером. Наставник может стать преемником Уле Гуннара Сульшера в Манчестер Юнайтед.

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В контракте специалиста из Северной Ирландии с Лестером есть интересный пункт. "Лисы" обязаны отпустить наставника, если ему поступят предложения от других топ-клубов Европы.

Важно! Контракт Брендана Роджерса с Лестером рассчитан до конца июня 2025 года.

Специалист возглавляет Лестер с 2019 года. С тех пор клуб под его руководством провел 129 матчей. В тренерской карьере Роджерса есть опыт работы в еще шести клубах – Рединг, Селтик, Челси, Уотфорд, Суонси и Ливерпуль. В сезоне-2021/2022 Лестер с Роджерсом отыграл 18 поединков во всех турнирах, в которых одержал 8 побед, расписал 5 мировых и 5 раз проиграл.

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