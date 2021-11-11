Может стать преемником Сульшера
Один из английских грандов может возглавить 48-летний Брендан Роджерс, который сейчас руководит другим клубом АПЛ – Лестером. Наставник может стать преемником Уле Гуннара Сульшера в Манчестер Юнайтед.
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В контракте специалиста из Северной Ирландии с Лестером есть интересный пункт. "Лисы" обязаны отпустить наставника, если ему поступят предложения от других топ-клубов Европы.
Специалист возглавляет Лестер с 2019 года. С тех пор клуб под его руководством провел 129 матчей. В тренерской карьере Роджерса есть опыт работы в еще шести клубах – Рединг, Селтик, Челси, Уотфорд, Суонси и Ливерпуль. В сезоне-2021/2022 Лестер с Роджерсом отыграл 18 поединков во всех турнирах, в которых одержал 8 побед, расписал 5 мировых и 5 раз проиграл.
Футболисты МЮ требуют отставки Сульшера
- После поражения от МанСити футболисты Манчестер Юнайтед заявили, что не понимают методы работы норвежца. Они не хотят работать под руководством Сульшера. Среди этих игроков присутствует и лидер "красных дьяволов" Криштиану Роналду.
- Интересно, что португалец ранее призвал всех партнеров по команде не спешить с выводами и дать ему еще один шанс. Но после неудачного матча тоже поменял свое мнение не в пользу норвежского тренера.
- Сульшер возглавляет "красных дьяволов" с 2019 года. В новом сезоне МЮ с 17 очками идет на 6 месте после 11 туров АПЛ. Его соглашение с английским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.