Прямо в самолете: Лунина "искупали" в овациях по дороге на финал Лиги чемпионов – крутое видео
Источник:Relevo
Андрей Лунин неожиданно стал героем во время своего полета на финал Лиги чемпионов. Из-за болезни украинский голкипер Реала отдельно от всей команды добирался в Лондон.
Однако экипаж самолета решил сделать приятный сюрприз 25-летнему голкиперу мадридского клуба. Перед вылетом пилот самолета сделал объявление всем пассажирам, что вместе с ними на рейсе летит голкипер Реала Андрей Лунин.
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Приятный сюрприз для Лунина
Пилот самолета отметил вклад украинского футболиста в выступления команды в сезоне, в частности Лиге чемпионов. И предложил поблагодарить Лунина аплодисментами за его работу.
Я бы хотел попросить об особой услуге для выдающегося пассажира этого нашего рейса – Андрея Лунина. На мой взгляд, Реал находится там, где находится, благодаря ему. Все благодаря той работе, которую он выполнил в течение сезона,
– заявил один из пилотов.
Андрей сначала сильно застеснялся, но поблагодарил аплодисментами всем в ответ. На его лице появилась скромная улыбка.
Видео, как Лунина почтили по дороге на финал ЛЧ-2024
Напомним, что Лунин так и не сыграл в финале ЛЧ-2024 против Боруссии Дортмунд, просидев на скамейке весь поединок. Место в воротах занял Тибо Куртуа. Бельгиец не пропустил, а Реал одержал победу на "Уэмбли" со счетом 0:2.К слову. Лунин в этом сезоне-2023/2024, который для него является лучшим в футболке Реала, провел 31 матч, в которых пропустил 32 гола и сыграл 12 "сухих" поединков. В частности 2 матча на ноль среди 10-ти проведенных встреч в ЛЧ-2024.
Украинский вратарь благодаря замечательным выступлениям попал в символическую сборную Лиги чемпионов и стал первым украинцем, который дважды триумфовал в ЛЧ.
Андрей Лунин вместе с Реалом уже отпраздновал победу в ЛЧ и приехал в расположение сборной Украины, которая готовится к Евро-2024.