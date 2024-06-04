Однако экипаж самолета решил сделать приятный сюрприз 25-летнему голкиперу мадридского клуба. Перед вылетом пилот самолета сделал объявление всем пассажирам, что вместе с ними на рейсе летит голкипер Реала Андрей Лунин.

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Приятный сюрприз для Лунина

Пилот самолета отметил вклад украинского футболиста в выступления команды в сезоне, в частности Лиге чемпионов. И предложил поблагодарить Лунина аплодисментами за его работу.

Я бы хотел попросить об особой услуге для выдающегося пассажира этого нашего рейса – Андрея Лунина. На мой взгляд, Реал находится там, где находится, благодаря ему. Все благодаря той работе, которую он выполнил в течение сезона,

– заявил один из пилотов.

Андрей сначала сильно застеснялся, но поблагодарил аплодисментами всем в ответ. На его лице появилась скромная улыбка.

Видео, как Лунина почтили по дороге на финал ЛЧ-2024

Напомним, что Лунин так и не сыграл в финале ЛЧ-2024 против Боруссии Дортмунд, просидев на скамейке весь поединок. Место в воротах занял Тибо Куртуа. Бельгиец не пропустил, а Реал одержал победу на "Уэмбли" со счетом 0:2.

К слову. Лунин в этом сезоне-2023/2024, который для него является лучшим в футболке Реала, провел 31 матч, в которых пропустил 32 гола и сыграл 12 "сухих" поединков. В частности 2 матча на ноль среди 10-ти проведенных встреч в ЛЧ-2024.

Украинский вратарь благодаря замечательным выступлениям попал в символическую сборную Лиги чемпионов и стал первым украинцем, который дважды триумфовал в ЛЧ.

Андрей Лунин вместе с Реалом уже отпраздновал победу в ЛЧ и приехал в расположение сборной Украины, которая готовится к Евро-2024.