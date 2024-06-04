Однак екіпаж літала вирішив зробити приємний сюрприз 25-річному голкіперу мадридського клубу. Перед вильотом пілот літака зробив оголошення усім пасажирам, що разом із ними на рейсі летить голкіпер Реала Андрій Лунін.
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Приємний сюрприз для Луніна
Пілот літака відзначив внесок українського футболіста у виступи команди в сезоні, зокрема Лізі чемпіонів. Та запропонував подякувати Луніну оплесками за його роботу.
Я б хотів попросити про особливу послугу для видатного пасажира цього нашого рейсу – Андрія Луніна. На мій погляд, Реал перебуває там, де перебуває, завдяки йому. Усе завдяки тій роботі, яку він виконав протягом сезону,
– заявив один із пілотів.
Андрій спершу сильно засоромився, але подякував оплесками усім у відповідь. На його обличчі з'явилась скромна посмішка.
Відео, як Луніна вшанували дорогою на фінал ЛЧ-2024
Нагадаємо, що Лунін так і не зіграв у фіналі ЛЧ-2024 проти Боруссії Дортмунд, просидівши на лаві весь поєдинок. Місце у воротах зайняв Тібо Куртуа. Бельгієць не пропустив, а Реал здобув перемогу на "Вемблі" з рахунком 0:2.
Український воротар завдяки чудовим виступам потрапив у символічну збірну Ліги чемпіонів та став першим українцем, який двічі тріумфував в ЛЧ.
Андрій Лунін разом із Реалом вже відсвяткував перемогу в ЛЧ та приїхав до розташування збірної України, яка готується до Євро-2024.