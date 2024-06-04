Однак екіпаж літала вирішив зробити приємний сюрприз 25-річному голкіперу мадридського клубу. Перед вильотом пілот літака зробив оголошення усім пасажирам, що разом із ними на рейсі летить голкіпер Реала Андрій Лунін.

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Приємний сюрприз для Луніна

Пілот літака відзначив внесок українського футболіста у виступи команди в сезоні, зокрема Лізі чемпіонів. Та запропонував подякувати Луніну оплесками за його роботу.

Я б хотів попросити про особливу послугу для видатного пасажира цього нашого рейсу – Андрія Луніна. На мій погляд, Реал перебуває там, де перебуває, завдяки йому. Усе завдяки тій роботі, яку він виконав протягом сезону,

– заявив один із пілотів.

Андрій спершу сильно засоромився, але подякував оплесками усім у відповідь. На його обличчі з'явилась скромна посмішка.

Відео, як Луніна вшанували дорогою на фінал ЛЧ-2024

Нагадаємо, що Лунін так і не зіграв у фіналі ЛЧ-2024 проти Боруссії Дортмунд, просидівши на лаві весь поєдинок. Місце у воротах зайняв Тібо Куртуа. Бельгієць не пропустив, а Реал здобув перемогу на "Вемблі" з рахунком 0:2.

До слова. Лунін у цьому сезоні-2023/2024, який для нього є найкращим у футболці Реала, провів 31 матч, у яких пропустив 32 голи та відіграв 12 "сухих" поєдинків. Зокрема 2 матчі на нуль серед 10-ти проведених зустрічей в ЛЧ-2024.

Український воротар завдяки чудовим виступам потрапив у символічну збірну Ліги чемпіонів та став першим українцем, який двічі тріумфував в ЛЧ.

Андрій Лунін разом із Реалом вже відсвяткував перемогу в ЛЧ та приїхав до розташування збірної України, яка готується до Євро-2024.