36-летний футболист заговорил о еще молодом возрасте Андрея Лунина, который не позволяет постоянно "греть" скамейку запасных Реала. По мнению Дениса Бойко, если бы его земляку уже было хотя бы больше, как 30 лет, то он бы спокойно мог продолжать карьеру в Мадриде.

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Какой совет получил Андрей Лунин

Бывший вратарь Полесья привел пример Кейлора Наваса, который до сентября 2019-го играл за Реал.

Лунину надо уходить из Реала. Если бы ему было 30+ лет, то, пожалуйста– сиди. Как Кейлор Навас играл, а потом уехал. Тут не про деньги. Я так понимаю, что в Мадриде решили, что Куртуа – номер один, это первый выбор. А Андрей – его дублер. Но это лишь мои ощущения. Возможно, у Андрея там все супер, семья довольна,

– заявил Денис Бойко.

Опытный вратарь рассказал, что лично всегда хотел играть. Несмотря на долгосрочный контракт с киевским Динамо, Денис не был готов сидеть за спиной Александра Шовковского или своих других визави. Бойко вспомнил, что любые его тренировки не давали ему шанса опередить СаШо.

"Но здесь много факторов, и не всегда футбольных, советовать ему я не могу. Но мне кажется, что стоит покидать Реал", – добавил бывший вратарь Динамо Киев.

Отметим. Денис Бойко помог Полесью впервые в истории выйти в еврокубки по итогам сезона-2023/2024. Уже в новом сезоне "волки" стартуют со второго квалификационного раунда Лиги конференций-2024/2025. Для Бойко сезон, прошедший, стал последним в футболке житомирского клуба.

За Полесье Денис сыграл 24 матча – 21 пропущенный гол и 8 "сухих" поединков.

В этом сезоне-2023/2024 Лунин стал обладателем Суперкубка Испании, выиграл с Реалом чемпионство Ла Лиги и 1 июня стал победителем Лиги чемпионов.

Андрей имеет контракт с "Королевским клубом" до конца следующего сезона-2024/2025. Хотя есть много слухов о его досрочном уходе в другой клуб из-за возвращения Тибо Куртуа. Есть инсайды, что бельгиец снова вытеснит из ворот украинского визави, поэтому Андрей вернется на скамейку запасных "галактикос".

Существует информация, что Лунин близок к трансферу в Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне украинский вратарь провел за Реал 31 поединок – 32 пропущенных гола и 12 матчей на ноль.