Украинский вратарь несколько позже своих партнеров по сборной присоединился к расположению национальной команды. Все потому, что Андрей Лунин попал в заявку Реала на финал Лиги чемпионов.

Интересно "Здесь не о деньгах": экс-вратарь сборной Украины дал совет Лунину относительно будущего в Реале

Голкипер Реала уже на месте

Правда, украинец так и не сыграл против дортмундской Боруссии. Накануне решающего поединка Андрей простудился, поэтому место в воротах "сливочных" занял Тибо Куртуа. Несмотря на это Лунин сделал огромный вклад команды в триумф в Лиге чемпионов.

Андрей вместе с мадридской командой отпраздновал победу в еврокубковом турнире, собрал чемодан и отправился в Германию, где свою подготовку к Евро-2024 проводит украинская сборная.

Видео приезда Лунина в сборную Украины

Лунин стал третьим голкипером в расположении сборной Украины.

К слову. За спиной Лунина уже 11 матчей в футболке национальной команды, в которых он пропустил 8 голов и 5 поединков провел на ноль. В частности Андрей защищал сине-желтые владения в плей-офф отбора на Евро-2024.

Отметим, что его визави Анатолий Трубин провел "сухой" матч против Германии, который закончился нулевой ничьей. Но у вратаря Бенфики было немало работы на протяжении всего товарищеского поединка. Он неоднократно спасал владения "сине-желтых" от пропущенного гола.

За поединок "бундестим" 26 раз пробивал в сторону ворот Трубина, 5 из которых были в рамку владений Анатолия.

Впереди у команды Сергея Реброва еще два контрольных спарринга – 7 июня против Польши (начало 21:45) и 11 июня с Молдовой (старт в 19:00). Поэтому у главного тренера сборной Украины будет полный выбор на вратарскую позицию. Кроме Трубина и Лунина в расположении команды еще есть Георгий Бущан.