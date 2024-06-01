Боруссия Д – Реал 0:2

Гол: Карвахаль, 74, Винисиус, 83

В субботу, 1 июня, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся финал Лиги чемпионов-2023/24. Престижный трофей разыграли мадридский Реал и Боруссия Дортмунд, пишет 24 Канал.

Читайте также Аталанта – победитель Лиги Европы: хет-трик Лукмана поставил крест на сказке Байера

Агрессивность Боруссии и беспомощность Реала

Перед стартовым свистком безоговорочным фаворитом противостояния считался мадридский Реал. Впрочем, первый тайм стал холодным душем для подопечных Карло Анчелотти.

Первым звоночком для "сливочных" случился на 21-й минуте встречи. Форвард "черно-желтых" Карим Адееми обыграл Тибо Куртуа, но Дани Карвахаль подстраховал голкипера и заблокировал удар.

Через несколько минут Адееми упал в штрафной площадке Реала, но арбитр не был настроен назначать одиннадцатиметровый.

Никлас Фюллькруг сразу же подхватил мяч и пробил в правую стойку. Подопечные Эдина Терзича не сбавляли обороты. Тот же Адееми, Забитцер имели хорошие возможности огорчить Куртуа.

Игроки Реала в первой половине не были похожи сами на себя. За 45 минут игрового времени они ни разу не пробили в створ ворот.

Реал перевернул игру

В перерыве Карло Анчелотти сумел найти нужные слова своим футболистам. Сначала Тони Кроос со штрафного едва не закрутил мяч в девятку. Голкипер Боруссии Грегор Кобель в прыжке отвел угрозу.

Подопечные Анчелотти добились своего на 74-й минуте матча. Тони Кроос мастерски подал угловой, который ударом головой замкнул Дани Карвахаль.

Видео гола Карвахаля

"Черно-желтые" не успели оправиться, как Реал удвоил преимущество. Джуд Беллингем выполнил пас на Винисиуса Жуниора. Бразилец свою работу выполнил на все сто.

Видео гола Винисиуса Жуниора

До финального свистка счет не изменился. Команда Андрея Лунина победила соперников со счетом 2:0.

Видеообзор матча Боруссия – Реал

Мадридский Реал стал победителем Лиги чемпионов сезона 2023/24. Этот трофей стал 15-м в истории "королевского клуба".