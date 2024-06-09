Хочу помочь своей стране, – Шевченко рассказал, почему стал президентом УАФ

Андрей Шевченко рассказал, почему решил подать свою кандидатуру на пост президента УАФ. Он отметил, что хочет помочь своей стране.

25 января УАФ единогласно поддержала Андрея Шевченко на выборах президента организации. На посту он заменил Андрея Павелко, которому выразили недоверие из-за ряда коррупционных скандалов.

Читайте также Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей

Почему Шевченко решил стать президентом УАФ

Легенда рассказал, что таким образом хотел помочь Украине.

Я хочу помочь своей стране, я хочу быть здесь, и именно поэтому я выдвинул свою кандидатуру. Это мой план: поддерживать и любить Украину по многим причинам. У нас много друзей и партнеров, которые поддерживают нас, и мы должны продолжать оказывать давление ежедневно,

– поделился Шевченко.

Он добавил, что когда он начинал, главной целью была квалификация в Германию и обеспечение логистики. В частности он поделился сложностями, которые его ждали.

"Есть и другие моменты, с которыми приходится сталкиваться: организация матчей лиги, улучшение финансовой ситуации, тот факт, что много талантливых молодых игроков покинули страну из-за вторжения, и нам нужно снова наладить с ними связь. Это одна из самых больших проблем в нашем будущем, потому что мы хотим, чтобы эти таланты играли за нашу национальную команду", – рассказал Андрей Шевченко.

Напомним, что недавно президент УАФ назвал цель на Евро-2024. По словам Шевченко, задача-минимум, которое будет стоять перед командой Сергея Реброва, будет выход из группы в 1/8 финала турнира.