25 січня УАФ одностайно підтримала Андрія Шевченка на виборах президента організації. На посаді він замінив Андрія Павелка, якому висловили недовіру через низку корупційних скандалів.

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Чому Шевченко вирішив стати президентом УАФ

Легенда розповів, що у такий спосіб хотів допомогти Україні.

Я хочу допомогти своїй країні, я хочу бути тут, і саме тому я висунув свою кандидатуру. Це мій план: підтримувати і любити Україну з багатьох причин. У нас багато друзів і партнерів, які підтримують нас, і ми повинні продовжувати чинити тиск щодня,

– поділився Шевченко.

Він додав, що коли він починав, головною метою була кваліфікація до Німеччини та забезпечення логістики. Зокрема він поділився складнощами, які на нього чекали.

"Є й інші моменти, з якими доводиться стикатися: організація матчів ліги, поліпшення фінансової ситуації, той факт, що багато талановитих молодих гравців покинули країну через вторгнення, і нам потрібно знову налагодити з ними зв'язок. Це одна з найбільших проблем у нашому майбутньому, тому що ми хочемо, щоб ці таланти грали за нашу національну команду", – розповів Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що нещодавно президент УАФ назвав мету на Євро-2024. За словами Шевченка, завданням-мінімум, яке стоятиме перед командою Сергія Реброва, буде вихід із групи в 1/8 фіналу турніру.