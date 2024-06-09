25 января УАФ единогласно поддержала Андрея Шевченко на выборах президента организации. На посту он заменил Андрея Павелко, которому выразили недоверие из-за ряда коррупционных скандалов.

Читайте также Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей

Почему Шевченко решил стать президентом УАФ

Легенда рассказал, что таким образом хотел помочь Украине.

Я хочу помочь своей стране, я хочу быть здесь, и именно поэтому я выдвинул свою кандидатуру. Это мой план: поддерживать и любить Украину по многим причинам. У нас много друзей и партнеров, которые поддерживают нас, и мы должны продолжать оказывать давление ежедневно,

– поделился Шевченко.

Он добавил, что когда он начинал, главной целью была квалификация в Германию и обеспечение логистики. В частности он поделился сложностями, которые его ждали.

"Есть и другие моменты, с которыми приходится сталкиваться: организация матчей лиги, улучшение финансовой ситуации, тот факт, что много талантливых молодых игроков покинули страну из-за вторжения, и нам нужно снова наладить с ними связь. Это одна из самых больших проблем в нашем будущем, потому что мы хотим, чтобы эти таланты играли за нашу национальную команду", – рассказал Андрей Шевченко.

Напомним, что недавно президент УАФ назвал цель на Евро-2024. По словам Шевченко, задача-минимум, которое будет стоять перед командой Сергея Реброва, будет выход из группы в 1/8 финала турнира.