Легенда украинского футбола Андрей Шевченко рассказал, чего ожидает от выступления национальной сборной Украины на Евро-2024. 12 лет назад Андрей Николаевич сам зажигал на чемпионате Европы в "сине-желтой" футболке, а сейчас занимает кресло президента Украинской ассоциации футбола.

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Цель сборной Украины на Евро-2024

По словам Шевченко, задача-минимум, которая будет стоять перед командой Сергея Реброва, будет выход из группы в 1/8 финала турнира.

Цель – выйти из группы. Думаю, она нам по силам, а там посмотрим. Мы – самая молодая команда на турнире, но у нас есть шанс,

– сказал Андрей Шевченко.

Напомним, чемпионат Европы 2024 состоится с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Сборная Украины на групповом раунде сыграет в одном квартете с национальными командами Бельгии, Словакии и Румынии.

В 1/8 финала континентального форума выйдут по две лучшие команды каждой из шести групп. Кроме того, пропуски в стадию плей-офф получат четыре из шести лучших третьих места по набранным очкам.